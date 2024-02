Casele de marcat automate self-service, raiul hoților. Peste jumătate dintre clienți fură măcar un pic, mai ales tinerii

Casele de marcat automate self-service, odată considerate un simbol al eficienței moderne și al independenței clienților, au devenit un nou teren fertil pentru furturile în magazine.

Potrivit unor date recente furnizate de Avery Dennison, mai mult de jumătate dintre cumpărătorii din Generația Z preferă liniile de self-checkout și chiar ar schimba magazinul preferat pentru comoditatea oferită de aceste case de marcat. Totuși, această preferință nu se datorează neapărat independenței sau introvertirii.

De ce se fură de la casele de marcat self-checkout

Surprinzător, o treime dintre tinerii cumpărători au recunoscut că fură în timp ce utilizează casele de marcat self-service. Un sondaj recent LendingTree, care a inclus 2.000 de americani, a dezvăluit că aproape jumătate dintre respondenții din Generația Z au spus că fură cel mai scump articol din coșul lor, în timp ce doar 37% au declarat că ar fura doar necesități.

Unii tineri consideră acest comportament ca fiind o formă de răzbunare. „Avem atât de multe companii care nu-și pasă de clienții lor, doar de a face bani”, a declarat un adolescent pentru Vice în 2020. La acel moment, exista o creștere a sfaturilor și trucurilor de furt care deveneau virale online.

Această mentalitate reflectă un trend mai larg, peste jumătate din tinerii Generației Z având sentimente negative față de capitalism, conform unui sondaj din 2021. „Nu cred că furtul de la corporații mari este imoral, deoarece detrage de la sisteme care exploatează lucrătorii și resursele pentru câștig economic”, a spus un tânăr de 19 ani pentru Dazed anul trecut.

Care ar putea fi soluția, ce fac supermarketurile

Cu toate acestea, în timp ce marile lanțuri de retail încearcă să atragă generația mai tânără, a cărei cheltuială, dacă se decide să cheltuie, are un impact semnificativ, introducerea stațiilor de self-checkout ar putea reprezenta un risc financiar. „Deși self-checkout-ul este convenabil, cu siguranță prezintă un risc pentru furturi”, a declarat Matt Schulz, analist principal de credit la LendingTree, pentru Fortune. „În cele din urmă, comercianții trebuie să decidă dacă terminalele de self-checkout merită riscul”.

Lanțuri populare precum Costco și Wegmans au început să se gândească la reevaluarea mașinilor de self-service la sfârșitul anului trecut; Walmart a eliminat chiar și aceste kioscuri din trei dintre locațiile sale din New Mexico.

Potrivit CNN, comercianții se confruntă cu o problemă de „shrink” – o pierdere de marfă fie din furturi mici, fie din eroarea clientului, cum ar fi scanarea greșită a unui tip de măr sau roșie – indicând un studiu internațional care demonstrează o rată de pierdere de 4% pentru companiile cu standuri de self-checkout, aproximativ dublu față de media.

„Unii clienți nu știu să diferențieze un măr de altul, de exemplu”, a spus Nigel Murray, directorul general al lanțului britanic de supermarketuri Booths, care a eliminat recent kioscurile din două dintre locațiile sale, pentru BBC.

Amazon previne furturile tot cu tehnologie

Nu toate magazinele tradiționale suferă aceleași pierderi. Amazon, de exemplu, utilizează tehnologia „Just Walk Out” pentru a urmări ce articole iau clienții de pe raft, taxându-i odată ce părăsesc magazinul.

Gianna Puerini, vicepreședintele Amazon Go, a declarat anterior pentru CNBC că furtul se întâmplă „foarte rar” și că, la acel moment, „nu a primit încă o eroare” de la metoda fără casier. De fapt, tehnologia ar putea reduce rata furturilor din magazinele tradiționale. „Deoarece tehnologia Just Walk Out este foarte precisă, este tipic ca comercianții să observe o scădere a ratei de shrink după instalarea tehnologiei”, a spus Jon Jenkins, președintele Just Walk Out, pentru Fortune.

„Într-un magazin dotat cu tehnologia Just Walk Out, un client care ia un produs de pe raft și îl pune în buzunar este taxat pentru articolul respectiv, la fel ca și cum l-ar fi pus în coșul de cumpărături.”