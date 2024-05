Câinele Doge, care a cucerit internetul și criptomonedele, a murit

Atsuko Sato a anunțat moartea câinelui său shiba inu, al cărui fotografie din 2010 a fost descrisă drept „Mona Lisa a internetului”. Câinele japonez, care a inspirat o generație de glume online și criptomoneda Dogecoin, a murit, a declarat stăpâna sa.

„A murit liniștit, ca și cum ar fi adormit, în timp ce o mângâiam,” a scris Atsuko Sato pe blogul său vineri, mulțumindu-le fanilor câinelui său Kabosu, fața meme-ului „Doge”. „Cred că Kabo-chan a fost cel mai fericit câine din lume. Și eu am fost cel mai fericit stăpân,” a adăugat ea.

Câinele Doge, o viață dincolo de așteptări

Kabosu, un câine salvat, avea vârsta estimată la 18 ani, depășind speranța medie de viață pentru un shiba inu. Sato și-a adoptat câinele de la o fermă de pui, unde ar fi fost altfel eutanasiat. În 2010, la doi ani după ce a adoptat-o, Sato a făcut o fotografie cu Kabosu stând pe canapea, cu labele încrucișate. Acea imagine, în care câinele oferă o privire încântătoare camerei, a fost postată pe blogul său și s-a răspândit rapid pe forumul online Reddit, devenind un meme viral.

Meme-urile folosesc de obicei un limbaj englezesc stângaci pentru a dezvălui gândurile interioare ale lui Kabosu și altor shiba inu, cunoscuți ca „doge”. Imaginea a devenit ulterior și un NFT (token nefungibil) vândut pentru 4 milioane de dolari și a inspirat criptomoneda Dogecoin. Dogecoin a fost inițial o glumă creată de doi ingineri software și a ajuns a opta cea mai valoroasă criptomonedă, cu o capitalizare de piață de 23 miliarde de dolari.

Dogecoin și impactul său

Dogecoin a fost susținut de vedete precum Snoop Dogg, antreprenorul Mark Cuban și basistul trupei Kiss, Gene Simmons. Cel mai mare susținător este, probabil, miliardarul Elon Musk, care glumește frecvent despre această criptomonedă pe rețelele sociale, numind-o „criptomoneda poporului”.

Dogecoin a inspirat și alte criptomonede ieftine și volatile, inclusiv Shiba Inu și altele bazate pe câini, pisici și chiar Donald Trump. Kabosu s-a îmbolnăvit de leucemie și boală hepatică la sfârșitul anului 2022, iar Sato a declarat într-un interviu recent că „puterea invizibilă” a rugăciunilor fanilor din întreaga lume a ajutat-o să se recupereze.

O moștenire durabilă

Un monument de 100.000 de dolari dedicat lui Kabosu și canapelei sale a fost dezvăluit într-un parc din Sakura în noiembrie anul trecut, finanțat de Own The Doge, o organizație cripto dedicată meme-ului. Sato și Own The Doge au donat, de asemenea, sume mari organizațiilor de caritate internaționale, inclusiv peste 1 milion de dolari pentru Save the Children.

„Doge este cel mai popular câine al erei moderne,” a spus Tridog, un membru anonim al Own The Doge, descriind-o pe Kabosu drept „Mona Lisa a internetului”.

Moartea lui Kabosu marchează sfârșitul unei ere pentru internet și comunitatea cripto, dar amintirea ei va continua să trăiască prin impactul semnificativ pe care l-a avut asupra culturii online și a criptomonedelor.