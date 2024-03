Biserica Găinilor, misterioasa clădire fantomă din mijlocul junglei. A fost construită de omul căruia ”i s-a arătat Dumnezeu”

Adânc în inima junglei indoneziene se ascunde o structură fermecată, supranumită de localnici Gereja Ayam, sau Biserica Găinilor, o clădire care atrage anual sute de călători și fotografi curioși spre dealurile din Magelang, Java Centrală.

Cu toate acestea, creatorul său excentric insistă că această construcție impunătoare nu reprezintă nici o găină, nici o biserică.

O viziune Divină în inima junglei

Daniel Alamsjah, lucrând la Jakarta, la peste 550 de kilometri distanță, a primit brusc un mesaj divin de la Dumnezeu să construiască o „casă de rugăciune” sub forma unui porumbel. În 1989, plimbându-se prin Magelang, unde locuia familia soției sale, Alamsjah a zărit peisajul exact pe care îl văzuse în visele sale. „M-am rugat toată noaptea acolo și am primit revelația că trebuie să construiesc casa de rugăciune în acel loc”, a declarat el. La un an după aceea, proprietarii locali de terenuri i-au oferit 3.000 de metri pătrați pe Dealul Rhema pentru doar două milioane de rupii – aproximativ 110 lire – pe care le-a plătit în patru ani.

Un sanctuar pentru toate credințele

Acum, oameni din diverse religii – inclusiv budiști, musulmani și creștini – călătoresc spre această „casă de rugăciune” retrasă pentru a se închina în propriul lor mod. „Poate din cauza credinței mele creștine, oamenii au crezut că construiam o biserică. Dar nu e o biserică. Construiam o casă de rugăciune… un loc pentru oamenii care cred în Dumnezeu”, a mărturisit Alamsjah, acum în vârstă de 67 de ani, pentru Jakarta Globe.

Sub grandioasa Biserica Găinilor se află 12 camere nefinalizate care au servit ca încăperi izolate pentru reabilitarea „copiilor și dependenților de droguri”. Un călător descrie cum în interiorul casei de rugăciune, acum în ruină, se găsesc până la 15 camere, unele dintre ele având chiar și paturi.

Mister și reabilitare

Una dintre numeroasele zvonuri care înconjoară clădirea mistică era că aceasta a fost folosită ca centru de reabilitare. Alamsjah a confirmat acest lucru, spunând: „Reabilitarea care a avut loc în această casă de rugăciune a fost terapie pentru copiii cu dizabilități, dependenții de droguri, oamenii cu tulburări mintale și tinerii tulburați care voiau să se lupte.” Casa de rugăciune și-a închis porțile în anul 2000 din cauza costurilor ridicate de construcție, dar mulți continuă să viziteze acest frumos loc din Indonezia.

Prin magia rețelelor sociale, Gereja Ayam a devenit un punct de atracție pentru bloggerii de călătorie ca Putri Normalita, care capturează imagini frumoase ale clădirii de altă lume și le împărtășesc online. Aceasta menționează: „Există foarte puțină istorie despre clădire, totuși mulți turiști vor să o viziteze și chiar să-și țină acolo nunțile. Poate că tocmai misterul este cel care îi face pe mulți să dorească să o vadă pe viu.”

Această clădire fascinantă, ascunsă în inima junglei, continuă să stârnească curiozitatea și să inspire pe cei care sunt în căutare de locuri neobișnuite și povești remarcabile, devenind un simbol al credinței și al speranței transmise prin intermediul unei viziuni divine.