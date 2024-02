Anunțul NASA care ți-ar putea da fiori. Cum vei afla atunci când un asteroid va lovi planeta

Atunci când Chicxulub, un asteroid gigant, a lovit Pământul acum 66 de milioane de ani, dinozaurii nu au avut parte de nicio avertizare, pentru că NASA nu exista.

Dacă un asteroid de această mărime ar lovi Pământul astăzi, o undă de șoc de două milioane de ori mai puternică decât o bombă cu hidrogen ar distruge pădurile și ar declanșa tsunamiuri. După impact, un nor de praf fierbinte, cenușă și aburi ar acoperi cerul.

Dar cel puțin probabil că am ști în avans că se apropie. Și dacă NASA are ceva de spus în acest sens, am putea chiar să prevenim apocalipsa.

Cum ne-ar avertiza NASA

Oficiul de Coordonare a Apărării Planetare al NASA are datoria să găsească și să evalueze riscurilor asociate asteroizilor potențial periculoși din sistemul nostru solar.

„Cu siguranță dorim să găsim toate acestea înainte ca ele să ne găsească pe noi”, a declarat Lindley Johnson, Programul Executiv Principal pentru Oficiul de Coordonare a Apărării Planetare.

Pentru a face acest lucru, NASA lucrează cu o coaliție globală de astronomi numită Rețeaua Internațională de Avertizare a Asteroidelor (IAWN).

În primul rând, membrii care detectează amenințarea ar împărtăși observațiile prin rețeaua IAWN pentru a-și verifica descoperirile și pentru a evalua pericolul.

Odată ce toți membrii sunt de acord că Pământul ar trebui să se pregătească pentru impact, NASA ar trimite o alertă.

„Nu am un telefon roșu pe biroul meu sau ceva de genul”, a spus Johnson. „Dar avem proceduri formale prin care notificarea unui impact grav ar fi furnizată”.

Dacă asteroidul se îndrepta spre SUA, NASA ar notifica Casa Albă, iar guvernul ar lansa o declarație oficială către public.

Dacă ar fi suficient de mare pentru a constitui o amenințare internațională, IAWN ar notifica Oficiul Națiunilor Unite pentru Afaceri Spațiale Externe.

Cum sunt detectați asteroizii

Un asteroid este considerat „potențial periculos” dacă este mai mare de aproximativ 460 de metri și intersectează orbita Pământului la o distanță minimă de 0,5 unități astronomice, adică jumătate din distanța dintre Pământ și Soare.

Există aproximativ 2.300 de asteroizi potențial periculoși cunoscuți și aproximativ 153 dintre aceștia au un diametru mai mare decât limita.

Până acum, IAWN a descoperit peste 34.000 de asteroizi aproape de Pământ. Cu suficiente date observaționale, NASA poate prezice orbitele acestora timp de 100 de ani.

Există o șansă mică ca asteroizii potențial periculoși să lovească Pământul în 159 de ani, declanșând o explozie echivalentă cu 24 de bombe nucleare. Dar probabilitatea ca acest lucru să se întâmple este doar de aproximativ una din 2.700, conform unui studiu din 2021.

Dacă Bennu se îndreaptă spre Pământ, NASA are câteva trucuri în mânecă pentru a-și apăra planeta noastră, totuși.

