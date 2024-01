Angajații se tem că inteligența artificială le fură joburile: Ce strategii au companiile

Majoritatea angajaților din companiile globale (95%) apreciază utilitatea Inteligenței Artificiale Generative, însă șase din zece persoane (60%) se tem de posibila pierdere a locului de muncă în fața acestei tehnologii, conform rezultatelor unui studiu.

Angajații se tem de inteligența artificială

Astfel, potrivit cercetării realizate de Accenture, două treimi dintre directori recunosc că le lipsește expertiza necesară pentru a valorifica pe deplin puterea transformatoare a inteligenței artificiale generative.

În timp ce aproape 60% dintre angajați își exprimă îngrijorarea că inteligența artificială le-ar putea înlocui locurile de muncă, mai puțin de o treime dintre directorii executivi consideră eliminarea locurilor de muncă o problemă majoră pentru angajații lor. De asemenea, trei sferturi dintre organizații nu au strategii stabilite pentru a obține rezultate și experiențe pozitive pentru angajați.

În prezent, doar 9% dintre companii sunt considerate „lideri” în ceea ce privește capacitățile lor de reinventare și modul în care exploatează potențialul inteligenței artificiale generative pentru a maximiza profitul, în timp ce îmbunătățesc competențele și nivelul de confort al angajaților cu această tehnologie. De asemenea, peste jumătate dintre „reinventatori” iau măsuri pentru a reconfigura forța de muncă prin reproiectarea rolurilor în jurul inteligenței artificiale generative, iar trei sferturi dintre aceștia implică activ angajații în eforturile de schimbare ale companiei.

De asemenea, aproape jumătate (47%) dintre respondenți anticipează deja că procesele lor vor necesita schimbări semnificative pentru a exploata pe deplin inteligența artificială generative.

Vezi și: Impactul AI asupra locurilor de muncă: Avertismentul îngrijorător al Fondului Monetar Internațional

Ce spun companiile

În cadrul strategiei lor de reinventare, companiile de top se pregătesc să creeze o forță de muncă agilă, investind în cartografierea competențelor și în integrarea datelor, pentru a dispune de informații predictive și a asigura o combinație adecvată de competențe, în scopul creșterii capacităților angajaților și dezvoltării afacerii. Este de două ori mai probabil ca acestea să investească în dezvoltarea competențelor soft ale angajaților, alături de cele tehnice, și de două ori mai probabil să prevadă o creștere a productivității forței de muncă cu 20% sau mai mult în următorii trei ani. Prin această abordare, organizațiile pot crea o valoare economică globală suplimentară de 10,3 trilioane de dolari până în 2038, conform concluziilor studiului.

De asemenea, aproape toți angajații intervievați (94%) sunt deschiși să învețe abilități legate de inteligența artificială generative, cu toate acestea, doar 5% dintre organizații oferă instruire la scară largă.

Informațiile prezentate în raportul Accenture – „Work, Workforce, Workers: Reinvented in the Age of Generative AI” – se bazează pe sondaje, interviuri și alte metode etnografice, colectate de la peste 7.000 de lideri C-suite (CXO) și 5.000 de angajați din organizații mari (cu venituri anuale de peste un miliard de dolari), din 19 țări.

Vezi și: Joburile care vor fi ”îngropate” de inteligența artificială: câți oameni vor rămâne fără loc de muncă, vor fi nevoiți să se reprofileze