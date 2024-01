Andreea Bălan, călătorie până la capătul lumii pentru a fi alături de Victor Cornea. ”Nu visam că voi ajunge aici”

Andreea Bălan și Victor Cornea formează un cuplu de mai bine de jumătate de an, iar relația dintre ei pare mai bună ca niciodată. Cei doi se află în Australia, acolo unde e programat primul turneu de Grand Slam al anului.

Artista și jucătorul de tenis par a fi cumulat suficientă experiență din relațiile anterioare, astfel încât cei doi să se înțeleagă acum de minune și să petreacă clipe de neuitat.

Victor Cornea, locul 68 ATP în ierarhia de la dublu, este tatăl unui băiat, care are zece ani, în timp ce Andreea Bălan are două fetițe, Ella (7 ani) și Clara (5 ani), din fosta relație cu George Burcea.

Andreea Bălan (39 de ani) și Victor Cornea (30 de ani) au sărbătorit Crăciunul împreună, dar de Revelion situația a fost alta. Sportivul a fost obligat să plece din țară pentru a fi prezent la primul turneu de tenis din 2024.

Victor Cornea a evoluat la Brisbane, în competiția de dublu, dar a fost eliminat din primul tur. Însă, luna ianuarie programează mai multe turnee la Antipozi, astfel că sportivul va mai sta acolo o perioadă.

El se va adapta mai ușor la viața de acolo, deoarece tocmai a primit vizita iubitei sale, Andreea Bălan. Cântăreața a decis să plece și ea în Australia și a împărtășit bucuria revederii cu Victor într-o postare pe social-media.

Citește și: Andreea Bălan, mesaj special pentru Victor Cornea. Vedeta radiază: „De ce ai purtat războaie, de ce ai suferit, de ce ai plâns”

Andreea a fost extrem de bucuroasă când a ajuns la Brisbane și a fost așteptată de Victor. Artista l-a luat în brațe pe tenisman și l-a sărutat cu foc, fiind vizibil emoționantă de reîntâlnirea cu acesta.

Andreea Bălan a spus că a aflat de la prima întâlnire cu Victor Cornea că acesta are un copil în vârstă de zece ani, iar aspectul respectiv a contat la începerea relației lor.

Citește și: Gestul făcut de Victor Cornea faţă de Andreea Bălan în timpul unei meci de tenis. Imaginile care dovedesc ce fel de relaţie au cei doi

Andreea Bălan s-a lăsat furată de gânduri, depănând amintiri din vacanța în Laponia, în care a mers cu partenerul său la începutul lunii decembrie. Cântăreața și-a luat în țara lui Moș Crăciun și cele două fiice.

Frumoasa blondină a surprins imagini cu totul emoționante în vacanța din Laponia, pe care le-a făcut publice pe platformele sociale sub forma unui material video, alături de care a notat și un mesaj sensibil. În clip, jucătorul de tenis poate fi văzut în timp ce se joacă cu fiicele cântăreței.

„Vine un moment în viață când îți dai seama de ce nu a funcționat în trecut, de ce ai purtat războaie, de ce ai suferit, de ce ai plâns și de ce nu ai fost iubit/ă… It was not meant to be (Nu a fost să fie – n.r.)… ca tu să înveți, să te dezvolți și să fii cea mai bună versiune a ta.

Ca apoi, un suflet bun, empatic și dedicat să îți ofere iubirea pe care ți-ai dorit-o dintotdeauna. Nu oricine este capabil și are curaj, ci doar un om plin de iubire poate să ofere iubire la trei suflete, @victorcornea❤️”, este mesajul notat de vedetă în descrierea clipului.