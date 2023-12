Andreea Bălan, mesaj special pentru Victor Cornea. Vedeta radiază: „De ce ai purtat războaie, de ce ai suferit, de ce ai plâns”

Andreea Bălan a depănat amintiri, în urma cărora a publicat pe platformele sociale un videoclip cu imagini emoționante cu partenerul său, Victor Cornea, și cele două fiice pe care le are din fostul mariaj, Ella și Clara. Ce mesaj deosebit a notat cântăreața: „Nu oricine este capabil și are curaj”.

Andreea Bălan și Victor Cornea par mai îndrăgostiți ca niciodată. Cântăreața în vârstă de 39 de ani și jucătorul de tenis de 30 de ani petrec din ce în ce mai mult timp împreună. Apropierea dintre cei doi, mai ales în condițiile în care sportivul le-a cunoscut pe fetițele artistei, i-au pus pe gânduri pe unii.

Probabilitatea ca Andreea Bălan să se căsătorească în viitorul apropiat cu Victor Cornea, având în vedere evoluția poveștii lor de iubire, este o temă des discutată de internauți pe platformele sociale. Cântăreața și sportivul par să fie foarte fericiți, după cum demonstrează și imagini recente.

Citește și: Gestul făcut de Victor Cornea faţă de Andreea Bălan în timpul unei meci de tenis. Imaginile care dovedesc ce fel de relaţie au cei doi

Andreea Bălan s-a lăsat furată de gânduri, depănând amintiri din vacanța în Laponia, în care a mers cu partenerul său la începutul lunii decembrie. Cântăreața și-a luat în țara lui Moș Crăciun și cele două fiice pe care le are din fostul său mariaj, Ella și Clara.

Frumoasa blondină a surprins imagini cu totul emoționante în vacanța din Laponia, pe care le-a făcut publice pe platformele sociale sub forma unui material video, alături de care a notat și un mesaj sensibil. În clip, jucătorul de tenis poate fi văzut în timp ce se joacă cu fiicele cântăreței.

Citește și: Andreea Bălan, criticată dur și de designeri, după ce Raluca Bădulescu a trecut-o la categoria ”nefericit” îmbrăcată: ”Încă trăiește în perioada Andre” EXCLUSIV

„Vine un moment în viață când îți dai seama de ce nu a funcționat în trecut, de ce ai purtat războaie, de ce ai suferit, de ce ai plâns și de ce nu ai fost iubit/ă… It was not meant to be (Nu a fost să fie – n.r.)… ca tu să înveți, să te dezvolți și să fii cea mai bună versiune a ta.

Ca apoi, un suflet bun, empatic și dedicat să îți ofere iubirea pe care ți-ai dorit-o dintotdeauna. Nu oricine este capabil și are curaj, ci doar un om plin de iubire poate să ofere iubire la 3 suflete, @victorcornea❤️”, este mesajul notat de vedetă în descrierea clipului.