Afacerea unor români cu care au dat lovitura până în Silicon Valley. Un fel de Uber pentru locuri de muncă, ar putea fi următorul UiPath

Pineapple Square este cel mai recent start-up din România care își propune și pare să reușească să soluționeze dintr-un foc mai multe probleme importante ale societății de la noi: găsirea unui loc de muncă, găsirea unui angajat, birocrația și, mai ales, calitatea serviciilor în domeniul ospitalității.

Domeniul ospitalității din România, similar cu multe alte țări, se confruntă cu o serie de probleme și provocări, care pot varia de la aspecte legate de forța de muncă până la reglementări guvernamentale și schimbări în preferințele consumatorilor.

Printre cele mai semnificative probleme cu care se confruntă industria ospitalității în România se numără lipsa forței de muncă calificate, inabilitatea de adaptare la noile tehnologii, sustenabilitatea reglementările guvernamentale și birocrația.

Mulți lucrători din industria ospitalității aleg să emigreze în căutarea unor salarii mai bune și a unor condiții de muncă mai favorabile, lăsând un gol în piața muncii din România. Aceasta duce la dificultăți în găsirea de personal calificat pentru a ocupa posturile vacante. Percepția românilor asupra acestui domeniu și încrederea au fost erodate pe termen lung și de restricțiile din perioada pandemiei, complet lipsite de predictibilitate și, nu de puține ori, logică.

Pe partea de birocrație, întreprinderile din domeniul ospitalității se confruntă adesea cu provocări legate de reglementările guvernamentale, taxe și birocrație, care pot fi complexe și pot consuma mult timp. Acestea pot îngreuna deschiderea sau extinderea afacerilor în acest sector. Deși aceste probleme nu afectează doar ospitalitatea, schimbările legislative din ultimul an pe partea de fiscalitate, eFactură, eTransport, toate fac o treabă grozavă în a descuraja deschiderea de noi locații și menținerea pe linia de plutire a restaurantelor, barurilor, teraselor și nu numai.

Partea bună este că mai există încă oameni pasionați care cred în valoarea acestui domeniu în România. Vorbim de oameni cu experiență care încearcă să revoluționeze realitatea sumbră asociată ospitalității autohtone. Pineapple Square are în spate o echipă formată din astfel de oameni care vor să întindă o mână de ajutor atât antreprenorilor din domeniu, cât și celor care își caută un loc de muncă temporar sau pe termen lung, în egală măsură.

Acesta este un start-up ce pare să aibă câteva trăsături în comun cu un Uber pentru locuri de muncă din domeniul ospitalității. Patronii solicită oamenii de care au nevoie pe anumite poziții, candidații se înscriu și, dacă sunt aleși, lucrează o zi, două sau pe termen lung, în funcție de compatibilitate. De birocrație, plăți, taxe, impozite, se ocupă Pineapple Square. Scopul tău ca utilizator este doar să-ți găsești un loc de muncă perfect pentru tine, în timp ce patronii vor ajunge mai rapid la oamenii potriviți. Un sistem bine pus la punct de rating-uri de ambele părți va eficientiza și mai mult identificare candidaților și a patronilor potriviți.

Ce este Pineapple Square și de ce ar putea revoluționa ospitalitatea din România

Playtech.ro: Cine sunteți și ce experiență aveți în domeniul ospitalității?

Pineapple Square: Nichita Herput – CEO. La 14 ani, am avut primul job ca și picollo – apoi ospătar (trebuiau bănuți de cheltuială) – M-am îndrăgostit de ospitalitate în secunda aia. Am fost student la Hotelschool The Hague – top 5 la nivel global în Hospitality Management – acceptat oficial la 16 ani, dar lipsea bac-ul să pot întra. După facultatea de 5 ani am fost agent de vânzări și designer de bucătării și baruri profesionale 3D – În compania tatălui meu care activează din 2007 în acest domeniu.Apoi, m-am mutat ca și business development extern timp de 2 ani

Din acea companie a ieșit primul start-up care se numea OptiOffer – o soluție de creare de oferte și configurare de produse pentru echipamente profesionale Horeca. Încă funcționează pentru câteva companii dar, per ansamblu, nu a fost un succes. Imediat după ce am dat eșuat cu primul concept, am mers înapoi la caietul cu schițe și după 2 luni am ieșit cu Pineapple Square – Fructul ospitalității + agora (piațeta centrală unde se adună profesioniștii dintr-un oraș să discute și să facă business/negoț). Cu Tavi, mai merg la evenimente din când în când ca și barmani pentru sufletul nostru.

Octavian Ghindea – CTO – Tatăl lui a fost bucătar șef toată viață, iar acum este pensionat. El personal a lucrat ca bucătar 2 ani și barman 2 ani

Răzvan Radu – CDO – Nu are experiență directă în ospitalitate, dar este designer de 20 de ani și a lucrat 10 ani în industria filmului. A avut poziții că și asistent regizor, Designer Producție și Art director.

Playtech.ro: Ce este Pineapple Square, cum v-a venit ideea pentru această aplicație?

Nichita Herput: După ce am hotărât că OptiOffer este un eșec și nu mai merită promovat, am zis că trebuie să luăm totul de la început. Așa că, timp de 2 luni, am gândit și discutat cu restaurante, lucrători din industrie, furnizori și cu oricine care are o legătură cu industria.

Perspectiva pe care am luat-o după atâtea informații este următoarea: Am observat că aproape TOȚI din categoria de locații și muncitori se plâng de lipsa de personal. Ori că nu găsesc destule sau personale potrivite, ori că sunt suprasolicitați, că nu sunt destui în echipă => nu pot oferii o experiență completă sau bună clienților sau chiar închid parte din locație că să facă față => încasează mai puțin bani => cumpără mai puțin de la furnizori și după cum trece timpul, le este tot mai greu să plătească mai multe salarii pentru că la final clienții nu sunt mulțumiți și nu mai vin înapoi.

Inițial, am zis că dacă îi găsim pe toți care mai activează în domeniu (după Covid) rezolvăm problema. Dar această varianta nu satisface LIPSA oamenilor. Dacă muți ingredientele dintr-o ciorbă în alta nu faci mai multă ciorbă, ci doar obosești ingredientele. Așa că am zis că pe lângă cei din domeniu trebuie să ajutăm ca persoane care nu au mai experimentat Horeca să încerce cumva să lucreze, să vadă dacă le place, simplu și fără atașamente pe termen lung.

Apropo, în Europa este o lipsa de aproximativ 1.5 milioane de oameni în industria ospitalității și în SUA, aproximativ 1.4 milioane. Matematic îți trebuie extrem de mulți oameni, că din 100 te bucuri dacă rămân 5 să lucreze în domeniu. Asta înseamnă că sute de milioane trebuie să experimenteze ca să poți rezolva problema. Îți dai seama ce înseamnă pentru un restaurant să treacă prin 100 de persoană că să rămână cu 5, este oribil. Așa că noi vrem să fim aceia care fac asta. Locațiile au o experiență simplă de Uber în care comandă oamenii de care au nevoie. De restul de ocupăm noi.

Faci cerere și scrii ce vrei, oamenii aplică, te uiți la profilul lor, care include:

Un interviu video de max 1 min. – cu o direcția mai filozofică – unde se răspund la niște întrebări să vedem de ce vor să lucreze în Horeca (și să audă/vadă locațiile cine este persoană respectivă) Experiență (dacă este) Poze și filmări cu munca lor (dacă sunt) Review-uri de la alte locații (dacă sunt) Review-uri postate de ei către alte locații (dacă se aplică)

Noi ne asigurăm că oamenii care lucrează vor primii banii și locațiile își rezolva problema rapid și simplu. Oferim un mediu în care creăm o transparență legată de profesionalismul oamenilor și al locațiilor. Plătești o factură și gata, nu bani la negru + nu faci Revisal… că ne ocupăm noi de tot.

Playtech.ro: Cum a progresat conceptul de Pineapple Square de la ideea inițială pentru această platformă, comparativ cu versiunea actuală?

Nichita Herput: Inițial a fost ideea de un LinkedIn pentru Horeca (care încă există că și componentă) – doar că un LinkedIn unde poți doar să postezi chestii nu merge – nu este acționabil și nu ajută în a aduce oameni noi în industrie. În plus, cu toată situația economică actuală, tot mai multe persoane sunt în căutare de extra gigs (ciubucuri), iar cu o platforma ca Pineapple Square, le dăm lor șansa să câștige un ban în plus cu orele extra pe care le au și poate poate tragem câțiva la noi în barcă 😉Dacă e până acolo, ce altă platforma alternativă există la acest tip de muncă în afară de Bolt, Glovo etc.?

Playtech.ro: Ce problemă majoră din industria ospitalității rezolvă aplicația voastră, de ce considerați că va fi un succes?

Nichita Herput: Lipsa de personal și transparență din industrie. Este o problema atâta de comună încât este întrebarea cine o va rezolva, nu dacă va fi rezolvată. Pe lângă faptul că suntem pasionați maxim de Ospitalitate, mai adăugăm o iubire față de tehnologie, care dacă știi cum să o folosești, poți schimba o industrie pentru totdeauna, sau mai bine, să schimbi un comportament sau o societate. Pe lângă faptul că suntem foarte încrezători noi, avem oameni și comunități care ne confirmă că facem ceva bine.

Playtech.ro: Cum ați ajuns în Silicon Valley, cât de complicat a fost traseul vostru pentru a deveni un start-up fezabil pe termen lung? Credeți că vă aflați în acel punct?

Nichita Herput: Am ajuns din întâmplare, a fost la începutul Pineapple Square – după 2-3 luni am aplicat la multe programe de accelerare din Silicon Valley și efectiv am mers cu ideea noastră și, din fericire, am intrat. Problema a fost că nici măcar nu aveam bani de bilete de avion, dar să stăm 1 luna acolo? Nici o șansă. Așa că am făcut o pagină de Crowdfunding și am strâns o parte din bani (bilet de avion + 1-2 săptămâni de mâncare) și cu atâta am mers acolo. Între timp, un prieten din Danemarca a văzut ce facem și a zis că ar fi interesat să investească 5k de euro în noi. Pe bune, asta ne-a scos din situația dificilă în care eram acolo – că nu știam cum o să o scoatem la capăt, dar uite că să întâmplat. În SUA, am văzut că industria lor Horeca nu se află într-o poziție mai bună. Culmea, aș putea spune că e mai rău, foarte multe locații merg la jumătate de capacitate și serviciile sunt discutabile. Acolo, am primit același tip de feedback – cineva trebuie să rezolve problema asta odată pentru totdeauna. Suntem fezabili pe termen lung, nu există dubii. Este întrebarea dacă noi vom reușii să executăm și să ducem această idee la maturitatea la care are nevoie să fie un succes, să mai punem odată România pe harta ca și UiPath. Mai mult, suntem în discuții cu 3 fonduri de investiții din Silicon Valley pentru investiții – avem jaloane de atins pentru a se materializa, dar discuțiile sunt foarte serioase pe această temă. Să nu uităm că încrederea trebuie clădită și câștigată, nu cerută.

Playtech.ro: Câți utilizatori are Pineapple Square în prezent? Ce planuri de extindere aveți? Care este următoarea etapă?

Nichita Herput: În prezent avem peste 510 conturi de workers/profesioniști și peste 60 de locații. Începem cu Oradea -> Cluj, Timișoara -> după care ne mutăm spre est. Nu ne extindem până când nu reușim să oferim o experiență și o rată de success cât mai apropiată de Uber/Bolt

Playtech.ro: Ce sfat ați da celor care vor să-și încerce norocul în antreprenoriat ancorat în dezvoltarea de soluții software? Cum devii un start-up de succes în 2024, în opinia voastră?

Nichita Herput: Dacă nu vrei să îți asumi că te vei tăvăli în noroi, îți vei murdării hainele îți va fi frig, foame și între timp va trebui să construiești o barcă din gunoaiele pe care le găsești pe drum, nu are rost. În 2024 ai întotdeuna opțiunea să renunți și să te angajezi undeva să fi plătit bine (care nu este o chestie rea deloc). Dar să știi, dacă vrei să fi antreprenor, nu poți fi și prințesă. Trebuie să te miști repede cu o idee și un produs simplu la început, că să poți experimenta mult într-un timp foarte scurt, până când îți iese.