Acum poți căuta melodii pe YouTube Music pentru Android doar fredonând

YouTube Music pentru Android a lansat, în sfârșit, un instrument mult așteptat care permite utilizatorilor să caute melodii doar fredonând, cântând sau chiar interpretând melodia la un instrument.

Potrivit 9to5Google, software-ul a fost în faza de testare încă din luna martie.

Pentru a utiliza această funcție, trebuie doar să atingi lupa din colțul din dreapta sus și să cauți pictograma undei sonore lângă pictograma microfonului. Atinge pictograma undei sonore și începe să fredonezi sau să cânți.

You don’t need to be @KidCudi to use Hum to Search. Hum a song into your Google app, and we’ll identify it for you. Test it with your favorite songs, or use it to figure out the song that’s been stuck in your head and find your new favorite. 🎶 pic.twitter.com/MluVNesTpE

— Google (@Google) December 21, 2020