Acest obiect astronomic incredibil de rar are inscripții în mai multe limbi: De ce este unic, conform cercetătorilor

Un instrument astronomic medieval descoperit întâmplător s-a dovedit a fi un document puternic al colaborării științifice interculturale.

Astrolabul de alamă datează din secolul al XI-lea din Spania – dar a fost ulterior gravat cu adnotări și amendamente de-a lungul secolelor, în mai multe limbi, pe măsură ce proprietarii schimbători l-au adaptat și actualizat pentru propriul lor uz.

Obiectul nu este, așadar, doar o raritate, ci aproape unic: un palimpsest care înregistrează ideile și nevoile schimbătoare ale utilizatorilor săi odată cu evoluția lumii și contextului, spun cercetătorii.

Astrolabele sunt instrumente care cartografiază cerurile și au fost folosite timp de sute de ani. Acestea constau într-o hartă a cerului cu părți rotative care permit utilizatorilor să-și calculeze poziția în timp și spațiu – o unealtă puternică, nu doar pentru navigație, ci și pentru astronomie și astrologie.

Ele au apărut inițial în Grecia antică, dar abia prin dezvoltarea în lumea islamică au ajuns să își atingă toată versatilitatea. Această versatilitate este pe deplin demonstrată de ceea ce Gigante numește astrolabul de la Verona – deoarece a fost descoperit în colecția Fondazione Museo Miniscalchi-Erizzo din Verona, probabil obținut ca parte a colecției nobilului și colecționarului de artă Ludovico Moscardo, care a trăit în Verona în secolul al XVII-lea.

Gigante, care se specializează în artefacte din lumea islamică din perioada modernă timpurie, a observat o fotografie recent încărcată a astrolabului pe site-ul muzeului și a contactat instituția pentru a afla mai multe despre acesta.

„Muzeul nu știa ce este și credea că ar putea fi chiar fals. Acum este cel mai important obiect din colecția lor”, spune ea.

„Când am vizitat muzeul și am studiat astrolabul de aproape, am observat că nu numai că era acoperit cu inscripții arabice gravate frumos, dar că puteam vedea inscripții ușoare în ebraică. Le puteam distinge doar în lumina care intra dintr-o fereastră. Am crezut că visez, dar am continuat să văd tot mai multe. A fost foarte captivant”.