Această țară s-ar putea „despica” în două: Care sunt pericolele, conform cercetătorilor

O nouă cercetare sugerează că placa tectonică aflată sub India ar putea fi pe cale să se împartă în două, un fenomen ce ar avea implicații semnificative pentru geologia regională și globală.

Placa tectonică indiană, în pragul unei despărțiri

India, a șaptea cea mai mare țară din lume, se întinde pe aproximativ 3,287 milioane km², fiind mai mare decât Australia, Brazilia și SUA. Dacă această țară ar fi împărțită vertical, ar rezulta două țări de mărimea Mongoliei. Totuși, oamenii de știință nu cred că India se va despărți vertical, ci mai degrabă orizontal.

Această teorie a fost prezentată pentru prima dată la conferința American Geophysical Union, care a avut loc în decembrie 2023. Studiul intitulat „Slab tearing and delamination of the Indian lithospheric mantle during flat-slab subduction, southeast Tibet” investighează formarea Munților Himalaya.

Himalaya, un lanț muntos care se întinde pe teritoriile a cinci țări – India, Pakistan, Nepal, China și Bhutan – s-a format ca rezultat al coliziunii dintre Placa Indiană și Placa Eurasiatică, un proces început acum 50 de milioane de ani și care continuă și în prezent.

Tehnologia și descoperirile cheie ale studiului

Studiul, condus de Lin Liu, Danian Shi, Simon L. Klemperer și alții, a pornit de la investigarea nivelurilor de heliu prezente în izvoarele din Tibet și a propus o nouă teorie despre plăcile tectonice situate sub acest lanț muntos. Cercetătorii au descoperit că nivelurile de heliu erau mai mari în sudul Tibetului comparativ cu nordul Tibetului, sugerând că placa tectonică indiană se desparte în două sub platoul tibetan.

Folosind tehnica „3D S-wave receiver-functions”, cercetătorii au analizat Placa Indiană. Această tehnică utilizează informații de la cutremure teleseismice pentru a imagina structura internă a Pământului și granițele sale interne.

Studiul, publicat în ESS Open Archive, detaliază: „Funcțiile noastre receptor 3D S-wave dezvăluie pentru prima dată o rupere sau deformare perpendiculară a Plăcii Indiene.” Una dintre imagini părea să arate dovezi că straturile superioare și inferioare ale Plăcii Indiene se desprind.

Aceasta sugerează că Placa Indiană se „subduce” sub un „panaș de manta”. Studiul concluzionează: „Funcțiile noastre receptor S obiective măsoară adâncimi până la granițele distincte ale litosferei indiene și tibetane într-o regiune substanțială din sud-estul Tibetului. Granița inferențială dintre cele două litosfere este coroborată de hărți mai subiective ale schimbării parametrilor SWS și de interpretări independente ale suturii mantalei din modelele de degazare a mantalei și de limitele nordice ale cutremurelor sub-Moho.”

Acest lucru înseamnă că Placa Indiană s-ar despărți într-un mod diferit față de o rupere simplă, despărțindu-se în două părți distincte.

Descoperirea are implicații importante pentru înțelegerea tectonicii globale și a formării munților, oferind o nouă perspectivă asupra dinamicii plăcilor tectonice și asupra viitorului geologic al regiunii Himalaya.