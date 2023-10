Există un loc undeva la care mulți români gândesc. Acolo nu ai nevoie de bani, dar poți trăi liniștit. Așadar, care este orașul unde nu există bani! Locuiesc îl el peste 100 de naționalități și toți duc o viață liniștită.

Orașul în care locuitorii nu au nevoie de bani. Este Raiul pe Pământ

Mulți dintre români visează la un loc unde să nu aibă grija zilei de mâine, respectiv a banilor. În opinia multora, acest loc s-ar putea numi Rai, însă nu este deloc așa. Locul acesta chiar există undeva pe Pământ.

Acest oraș există și se numește Auroville. Cei care locuiesc nu au nevoie de bani, aici nu există religie și nici nu se face politică.

Locul despre care vorbim este situat în India de Sud, la 150 de kilometri de orașul Chennai. Localitatea Auroville a fost fondat în 1968 şi este recunoscut de UNESCO ca fiind un oraş internaţional, lucru normal, în contextul în care peste 100 de naţionalităţi trăiesc acolo.

În Aurorville oamenii nu au nevoie de bani

Aceşti oameni trăiesc într-un loc aparent fără probleme, pentru că aici nu există un sistem politic, nu sunt recunoscute religiile şi, poate cel mai important lucru, oamenii nu au nevoie de bani. Astfel, viaţa din Auroville se bazează doar pe troc.

În Aurorville, clădirile sunt experimente arhitecturale şi se schimbă în mod constant, motivul fiind, dincolo de imagine, că structurile devin din ce în ce mai prietenoase cu mediul. De asemenea, constructorii caută să optimizeze consumul de energie regenerabilă pentru a-şi atinge obiectivul propus: reutilizare şi reciclare.

”Ar trebui să existe un loc pe Pământ pe care nicio naţiune să nu îl poată revendica; un loc în care toate fiinţele umane care aspiră la bine să poată trăi ca şi cetăţeni liberi ai lumii, respectând o singură autoritate, şi anume aceea a adevărului suprem. Un loc al păcii şi al armoniei, unde toate instinctele de luptă ale omului să fie folosite pentru a depăşi suferinţele, slăbiciunile şi ignoranţa, pentru a triumfa în faţa limitărilor şi a dizabilităţilor“, a spus Mirra Alfassa, cunoscută celor din Auroville ca ”Mama“.

Mirra Alfassa a avut o relație cu filosoful indian Sri Aurobindoa și a preluat ideile acestuia transformându-le într-un proiect internaţional de ”realizare a unităţii umane şi stabilire a unei societăţi ideale“.

Cine a ales locuitorii din Aurorville

Pe 28 februarie 1968, peste 5.000 de oameni din 124 de ţări au fost aleși de Alfassa după ce i-a privit doar în ochi. Mulţi îşi amintesc de moment ca o experienţă adânc spirituală şi chiar suprarealistă. Prima sarcină a lor a fost de a planta câte un copac. În câţiva ani, zona deşertică se transformase într-o pădure.

În afară de lipsa banilor, a guvernului sau a religiei, în Aurorville nu există şosele şi oamenii nu au acces la ziare sau la ştiri legate de război, sărăcie sau genocid.

Pentru mâncare se folosesc 15 ferme ce acoperă mai bine de 160 de hectare. Acolo se cultinvă fructe şi legume suficiente pentru hrana zilnică a celor din Auroville, în vreme ce animalele asigură lactate.

Auroville are însă destul de multe probleme: au fost raportate numeroase cazuri de viol, sinucideri şi chiar crime. Comunitatea are, de asemenea, un fond unde se fac donații, chiar și de către cei ce vor să locuiască acolo, dar și de către guvernul indian. În plus, localitatea este vizitată de mulți turiști care lasă bani frumoși în Aurorville.

Nu în ultimul rând, autoritatea în Aurorviile este reprezentată de diverse comitete, formate uneori spontan, care gestionează oraşul. Comitetul pentru case, comitetul pentru muncă, cel pentru siguranţa în muncă a femeilor, cel de gestionare a bunurilor şi aşa mai departe. Sub comitete există o serie de consilii, grupuri private şi voluntari.