10 filme cu Jennifer Aniston pe care trebuie să le vezi. Celebra actriță a redefinit comediile romantice la Hollywood

Jennifer Aniston este una dintre cele mai cunoscute și apreciate actrițe de la Hollywood, recunoscută pentru talentul ei versatil și cariera îndelungată în industria filmului. De la comedii romantice până la drame intense, Jennifer Aniston a demonstrat că poate aborda o varietate de roluri cu grație și profesionalism. Urmărește, mai jos, lista cu cele mai bune pelicule ale faimoasei blondine.

Office Space (1999)

„Office Space” este o comedie americană din 1999 regizată și scrisă de Mike Judge. Pelicula își are rădăcinile într-un scurtmetraj al lui Judge din 1991, intitulat „Milton”.

Este considerat un film cult și este apreciat pentru umorul său inteligent și pentru modul în care satirizează viața corporatistă.

Povestea urmărește viața lui Peter Gibbons (interpretat de Ron Livingston), un angajat de la Initech, o companie de software, care se luptă cu frustrările vieții sale monotone și lipsite de sens.

Peter își petrece zilele într-un birou minuscul, sub supravegherea unui șef insuportabil, Bill Lumbergh (jucat de Gary Cole), simțindu-se prins într-o rutină nesfârșită de muncă neplăcută și inutilă.

După o serie de evenimente neașteptate, Peter începe să se revolte împotriva vieții sale corporatiste și să își pună la îndoială scopurile și valorile.

Împreună cu colegii săi de muncă, precum Michael Bolton (interpretat de David Herman) și Samir Nagheenanajar (jucat de Ajay Naidu), Peter pune la cale un plan îndrăzneț pentru a „fura” bani de la companie.

Along Came Polly (2004)

„Along Came Polly” este o comedie romantică americană din 2004 regizată de John Hamburg și scrisă de Hamburg și pe Alec Berg.

Filmul îi are în rolurile principale pe Ben Stiller și Jennifer Aniston și prezintă o poveste amuzantă despre dragoste, riscuri și descoperirea adevăratei fericiri.

Povestea urmărește viața lui Reuben Feffer (interpretat de Ben Stiller), un bărbat conservator și obsedat de siguranță, care este abandonat de soția sa în luna de miere.

În timp ce încearcă să-și refacă viața, Reuben se întâlnește cu o veche cunoștință, Polly Prince (interpretată de Jennifer Aniston), o femeie spontană și aventuroasă care îi schimbă viața în moduri neașteptate.

În ciuda diferențelor lor de personalitate, Reuben și Polly încep să se apropie unul de celălalt și să exploreze o relație neconvențională. Împreună, ei se confruntă cu diverse situații comice și neașteptate, iar Reuben învață să iasă din zona sa de confort și să îmbrățișeze incertitudinea și aventura.

The Break-Up (2006)

„The Break-Up” este o comedie romantică din 2006 regizată de Peyton Reed și scrisă de Jeremy Garelick și Jay Lavender.

Pelicula îi are în rolurile principale pe Vince Vaughn și Jennifer Aniston și explorează dinamica complexă a unei relații care se destramă. Acesta este unul dintre cele mai populare filme ale actriței.

Povestea urmărește relația tumultoasă dintre Gary Grobowski (interpretat de Vince Vaughn) și Brooke Meyers (jucată de Jennifer Aniston), un cuplu care decide să se despartă după o ceartă acerbă.

În ciuda încercărilor de a rămâne în același apartament și de a împărți spațiul, cei doi se confruntă cu sentimente mixte și conflicte numeroase.

Filmul explorează frustrările și dificultățile unei relații care ajunge la sfârșit, precum și modul în care protagoniștii încearcă să facă față despărțirii. De la bârfiri și jocuri psihologice la momente de tandrețe și regret, „The Break-Up” oferă o privire autentică și uneori dureroasă asupra complexității vieții de cuplu.

Marley & Me (2008)

„Marley & Me” este o dramă comedie americană din 2008, regizată de David Frankel și bazată pe cartea cu același nume scrisă de John Grogan. Filmul îi are în rolurile principale pe Jennifer Aniston și Owen Wilson și prezintă povestea unei familii și a relației lor cu un câine năzdrăvan numit Marley.

Acțiunea urmărește viața lui John (interpretat de Owen Wilson) și a lui Jenny Grogan (jucată de Jennifer Aniston), doi soți care își încep familia și cariera la fel de năzdrăvană precum câinele lor, simpaticul labrador Marley.

De-a lungul anilor, patrupedul devine o parte esențială a vieții lor, aducând atât bucurie cât și provocări neașteptate.

Marley devine rapid centrul atenției în familia Grogan, iar legătura lor cu el devine o parte esențială a povestirii. De la momente amuzante și haioase la provocări și lecții de viață, prietenul lor canin devine un simbol al iubirii necondiționate și al loialității în viața lor.

The Bounty Hunter (2010)

„The Bounty Hunter” este o comedie de acțiune din 2010 regizată de Andy Tennant și scrisă de Sarah Thorp. Filmul îi are în rolurile principale pe Jennifer Aniston și Gerard Butler și prezintă o poveste plină de acțiune și umor.

Acțiunea urmărește povestea lui Milo Boyd (interpretat de Gerard Butler), un fost polițist devenit vânător de recompense, care primește sarcina de a o aresta pe fosta sa soție, Nicole Hurley (jucată de Jennifer Aniston), care este reporter de investigații.

Nicole este implicată într-un caz important și alege să fugă de urmărirea poliției pentru a rezolva investigația pe cont propriu.

Pe măsură ce Milo o urmărește pe Nicole, cei doi se găsesc implicați într-o serie de situații amuzante și periculoase.

În timp ce încearcă să-și îndeplinească sarcina de vânător de recompense, Milo își dă seama că există mai multe la mijloc decât pare la prima vedere, iar Nicole începe să-și dea seama că trebuie să facă față consecințelor propriilor acțiuni.

Just Go With It (2011)

„Just Go with It” este o comedie romantică americană din 2011, regizată de Dennis Dugan și produsă de Adam Sandler. Filmul îi are în rolurile principale pe Adam Sandler și Jennifer Aniston, iar în roluri secundare îi vedem pe Nicole Kidman, Nick Swardson și Brooklyn Decker.

Povestea urmărește viața lui Danny Maccabee (interpretat de Adam Sandler), un chirurg plastician care folosește un inel de căsătorie fals pentru a cuceri femeile și a evita relațiile serioase.

Atunci când întâlnește o tânără atrăgătoare pe nume Palmer (interpretată de Brooklyn Decker), care crede că el este divorțat și tatăl a doi copii, Danny este nevoit să ceară ajutorul asistentei sale, Katherine (jucată de Jennifer Aniston), pentru a-și menține minciuna.

Ca să o cucerească pe Palmer, Danny îl recrutează pe asistentul său, Eddie (jucat de Nick Swardson), și pe copiii lui Katherine pentru a juca rolurile copiilor săi.

Ce urmează este o serie de întâmplări comice și situații neașteptate pe măsură ce Danny și Katherine încearcă să mențină aparențele.

Horrible Bosses (2011)

„Horrible Bosses” este o comedie neagră americană din 2011, regizată de Seth Gordon și scrisă de Michael Markowitz, John Francis Daley și Jonathan Goldstein. Filmul îi are în rolurile principale pe Jason Bateman, Charlie Day și Jason Sudeikis, iar Jennifer Aniston interpretează unul dintre rolurile cheie.

Povestea urmărește trei prieteni, Nick (interpretat de Jason Bateman), Dale (jucat de Charlie Day) și Kurt (interpretat de Jason Sudeikis), care sunt extrem de nemulțumiți de șefii lor abuzivi.

Într-o noapte, în timpul unei discuții despre nevoia lor de a scăpa de șefii lor, cei trei ajung la concluzia că cea mai bună soluție ar fi să îi ucidă.

Fără experiență în domeniul criminalității, cei trei prieteni pun la cale un plan ingenios, dar plin de peripeții, pentru a-și duce la îndeplinire scopul. În procesul lor de a pune în aplicare planul, se confruntă cu numeroase obstacole și întâmplări comice.

Jennifer Aniston interpretează rolul infamoasei dr. Julia Harris, un medic stomatolog care îl hărțuiește pe Dale, unul dintre protagoniști.

We’re the Millers (2013)

„We’re the Millers” este o comedie americană din 2013 regizată de Rawson Marshall Thurber și scrisă de Bob Fisher, Steve Faber, Sean Anders și John Morris. Filmul îi are în rolurile principale pe Jennifer Aniston, Jason Sudeikis, Emma Roberts și Will Poulter.

Povestea îl urmărește pe David Clark (interpretat de Jason Sudeikis), un narcotraficant care este forțat de un lord al drogurilor pentru care lucrează să transporte o mare cantitate de marijuana din Mexic în Statele Unite.

Pentru a evita să atragă atenția autorităților, David pune la cale un plan ingenios: să își formeze o falsă familie, „Millers”, pentru a trece granița fără a fi suspectați.

David recrutează o stripperiță, Rose O’Reilly (jucată de Jennifer Aniston), un adolescent vagabond, Kenny (interpretat de Will Poulter), și o tânără fugară, Casey (jucată de Emma Roberts), pentru a-i juca pe soția și pe copiii săi în cadrul planului său.

Cu toții se confruntă cu diverse situații amuzante și periculoase pe parcursul călătoriei lor pline de neprevăzut.

Cake (2014)

„Cake” este o dramă din 2014, regizată de Daniel Barnz și scrisă de Patrick Tobin. Jennifer Aniston interpretează rolul principal, iar în alte roluri vedem actori precum Adriana Barraza, Anna Kendrick, Felicity Huffman și Sam Worthington.

Acțiunea urmărește povestea lui Claire Bennett (interpretată de Jennifer Aniston), o femeie care suferă de dureri cronice severe și este dependentă de medicamente.

După ce o colegă din grupul său de terapie sinucide, Claire începe să investigheze mai profund circumstanțele morții sale și să exploreze propriile traume și demoni interiori.

Filmul explorează lupta eroinei cu durerile fizice și emoționale, precum și impactul acestora asupra vieții sale.

Încercând să-și găsească un scop și un sens în viață, Claire se angajează într-o călătorie de autodescoperire și de vindecare interioară, în ciuda provocărilor și obstacolelor pe care le întâlnește pe drum.

Murder Mystery (2019)

„Murder Mystery” este o comedie de acțiune americană din 2019, regizată de Kyle Newacheck și produsă de Adam Sandler. Protagoniștii sunt Adam Sandler și Jennifer Aniston, iar în roluri secundare îi putem admira pe Luke Evans, Gemma Arterton și Terence Stamp.

Povestea urmărește viața unui cuplu format din Nick (interpretat de Adam Sandler) și Audrey Spitz (jucată de Jennifer Aniston), care pleacă într-o vacanță de vis în Europa pentru a sărbători aniversarea lor de căsătorie.

În timpul zborului, Audrey se împrietenește cu un bărbat misterios, Charles Cavendish (interpretat de Luke Evans), care îi invită pe cei doi la o petrecere exclusivistă pe iahtul său.

După ce ajung la petrecerea pe iaht, cei doi descoperă că sunt implicați într-un joc mortal, în care unul dintre oaspeți este ucis în circumstanțe misterioase.

Nick și Audrey se trezesc în mijlocul unui adevărat mister criminal și sunt nevoiți să-și folosească abilitățile pentru a descoperi asasinul, pentru a scăpa cu viață de pe vas.