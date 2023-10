Zlatan Ibrahimovici și-a făcut cadou de ziua lui de aproape jumătate milion de euro. Ce și-a achiziționat

Suedezul Zlatan Ibrahimovici, fostul atacant al echipei AC Milan, şi-a făcut un cadou extravagant cu ocazia împlinirii vârstei de 42 de ani. El a scos din cont aproape o jumătate de milion de euro pentru ultima fiță.

Excentricul Zlatan Ibrahimovici și-a făcut un obicei ca în fiecare an de ziua lui să-și satisfacă un capriciu și nu a vrut ca 2023 să facă o excepție. Și de această dată, el și-a făcut un cadou extrem de scump și și-a adăugat la colecția de mașini de lux încă o piesă.

„La mulţi ani lui Zlatan!„, a scris fostul fotbalist într-o postare pe contul său de Instagram, sub fotografie cu interiorul noii sale maşini. Zlatan Ibrahimovici și-a cumpărat un Ferrari Purosangue, SUV-ul producătorului auto din Maranello, al cărui preţ porneşte de la 390.000 de euro.

În urmă cu un an, tot de ziua sa, Zlatan Ibrahimovici a făcut o extravaganță și mai mare. Și-a luat două mașini de lux: un Ferrari Daytona SP3 și un 812 Competizione A. În total, cele două „bijuterii” au costat o avere, 4,6 milioane de euro.

Cu ocazia împlinirii vârstei de 40 de ani, „Ibra” şi-a făcut cadou un Ferrari SF 90 Stradale, primul model hibrid produs de „căluţul cabrat”. Suedezul mai are în garaj cinci Ferrari, un Lamborghini Urus, un Audi RS6 Avant și un Maserati Gran Turismo MC Stradale, i9ar colecția sa de bolozi de lux concurează cu ”flota” lui Cristiano Ronaldo.

Zlatan Ibrahimovic s-a retras din fotbal acum patru luni, de la AC Milan, și acum vorbește despre cariera lui. Într-un interviu acordat cunoscutului jurnalist Piers Morgan, suedezul și-a reamintit de perioada în care a jucat la Barcelona, 2009-2010, sub comanda lui Pep Guardiola.

Fostul atacant a dezvăluit că nu a avut niciodată o relație prea bună cu antrenorul și a spus și de ce. El a făcut un gest prin care l-a sfidat pe tehnicianul catalan.

„La prima întâlnire pe care am avut-o cu el, mi-a spus ‘Ține minte, aici jucătorii nu vin cu Ferrari’. Ce credeți că am făcut eu după? Am venit cu Ferrari-ul meu, normal!”, a povestit Ibrahimovic, citat de jurnalistul Fabrizio Romano pe Twitter.