Zeci de părinți s-au revoltat după corectarea contestațiilor la Evaluarea Națională 2023: ”Bătaie de joc. Să le fie rușine”

Zeci de părinți s-au revoltat după corectarea contestațiilor la Evaluarea Națională 2023, în contextul în care unii dintre elevi au primit note chiar și cu un punct mai mari față de cele inițiale.

Numeroși părinți s-au arătat revoltați de diferențele de notare de la Evaluarea Națională 2023. Aceștia au scris pe rețelele sociale că notele de după rezolvarea contestațiilor au fost chiar și cu un punct mai mari față de cele inițiale și că, în consecință, copiii lor au câștigat noi oportunități pentru înscrierea la liceu.

Pe de altă parte, unii elevi au primit câteva zecimi în plus după contestație și au pierdut locuri în ierarhia generală a județului din care sunt. ”A crescut media, a scăzut poziția”, este un alt mesaj de pe rețelele sociale.

În afară de părinții ai căror copii au primit note mai mari sau mai mici în urma rezolvării contestațiilor au rămas și cei cărora le-a fost teamă să conteste notele inițiale, iar acum decizia, pentru că elevii au pierdut locuri în clasament.

”Evaluare Naţională sau bătaie de joc? În urma contestaţiilor multe medii au crescut, ce să înţeleg că noi care nu am contestat şi am avut încredere în corectitudinea cadrelor care au corectat, deşi am fost nemulţumiţi de nota, am luat pe româneşte o mare țeapă.

Copil de 10 în gimnaziu cu 8.60 la limba română… Copiii de 8 cu 9.30 după contestaţii, mărite cu 1 punct. Care sunt profesorii care au corectat eronat primii sau ultimii? Normal ultimii au corectat bine, ca aceia e nota finală. Cei care nu am făcut contestaţie am rămas cu media celor ce au corectat eronat! Asta-i România, Loto 6 din 49…”, a scris un părinte nemulțumit.