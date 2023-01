Zece lucruri fascinante de pe Pământ despre care habar n-aveai că există: de ce sunt bizare

Pământul este minunat de ciudat. De la creaturi mici care locuiesc în bălți, care pot supraviețui în spațiul cosmic, până la o vopsea atât de întunecată încât ochii tăi nici măcar nu o pot vedea, Pământul este plin de o mulțime de lucruri ciudate și incredibile.

Iată câteva lucruri de pe această planetă despre care probabil habar n-aveai că există.

Vantablack este cea mai întunecată substanță cunoscută din univers

Vantablack este un nanomaterial care este mai întunecat decât orice altă substanță de pe Pământ. A fost dezvoltat în Marea Britanie, de Surrey NanoSystems, în 2015, și este, de fapt, o colecție de tuburi verticale de carbon care sunt „crescute” pe un substrat. Vantablack absoarbe 99,98% din lumina care iese la suprafață. Aceasta înseamnă că ochiul uman nu vede nimic din punct de vedere tehnic atunci când se uită la Vantablack, ceea ce îl face cel mai apropiat de a privi o gaură neagră.

Limaxul de mare “Blue Angel” arată ca un extraterestru

Glaucus Atlanticus este o specie de melc de mare, poreclit „Blue Angel (Îngerul Albastru)”. Această creatură parcă din altă lume este pe cât de rară, pe atât de frumoasă și se găsește doar pe coastele Africii de Sud și în Australia. Această creatură este carnivoră și se hrănește cu alte creaturi marine veninoase.

Aerogelul arată ca o felie de nor

Aerogelul este un material ultraușor, realizat din gel și gaz. A fost supranumit „fum înghețat” sau „nor solid”, din cauza aspectului său eteric. Oamenii de știință au creat mai mult de o duzină de rețete pentru diferite tipuri de aerogel, dar toate împărtășesc un proces similar: substanțe chimice amestecate, lăsate să se stabilească într-un gel umed și apoi aspirarea lichidului. Rezultatul este o substanță de densitate extrem de scăzută, care este, de fapt, 99% aer.

Eucaliptul curcubeu are coaja de culoarea bomboanelor

Arborele Eucalyptus Deglupta poate arăta ca și cum ar fi căzut dintr-o carte Dr. Seuss, dar, de fapt, crește în Indonezia, Papua Noua Guinee și Filipine. Acest copac unic are scoarță multicoloră, care prezintă dungi strălucitoare de albastru, portocaliu, violet, verde și maro. Culorile neobișnuite sunt date de fâșiile de scoarță care se decojesc, scoarța interioară verde strălucitoare a copacului fiind dezvăluită. Acest strat interior se maturizează încet și se transformă o gamă de culori.

Există o catedrală subterană în Columbia, făcută în întregime din sare

Catedrala de sare din Zipaquirá este o biserică romano-catolică subterană din Cundinamarca, Columbia, care a fost excavată dintr-o mină de sare, în 1954. Este complet făcută din sare și este situată la 180 de metri sub suprafața micului oraș Zipaquirá. Catedrala include o cruce uriașă de sare și poate găzdui până la 10.000 de persoane, deși nu a fost niciodată umplută la capacitate maximă.

Rechinii goblin sunt „fosile vii” care par a veni direct dintr-un coșmar

Rechinii goblin sunt o specie rară de rechini de adâncime, denumite uneori „fosile vii”. Ei sunt singurii membri cunoscuți rămași din vechea familie de rechini Mitsukurinidae. Rechinii goblin se remarcă prin fălcile lor alungite distinctive, care sunt pline cu dinți asemănători unghiilor. Ei sunt capabili să detecteze curenții electrici emiși de alte animale și să își extindă rapid fălcile, pentru a smulge prada. Această creatură a fost inspirația pentru Neomorf din „Alien: Covenant”.

Bismutul este un element cu o suprafață psihedelică

Poate îți amintești elementul chimic bismuth, de la ora de chimie din liceu, dar probabil nu ai idee că are un aspect colorat, irizat. Bismutul are un model unic de creștere, în care marginile exterioare se formează mai repede decât zonele interioare, potrivit Live Science. Acest lucru are ca rezultat o structură cristalină care pare a fi făcută din pătrate de curcubeu care se întrepătrund.

Acest vulcan din Indonezia aruncă lavă de un albastru strălucitor

Vulcanul Kawah Ijen din Indonezia este remarcabil prin tendința sa de a face valuri de ceea ce pare a fi lavă albastră și violet. Tehnic, lava în sine nu este albastră. Potrivit revistei Smithsonian, colorația fascinantă provine din cantități mari de gaz sulfuric care ies împreună cu lava.

Manuscrisul Voynich este o carte misterioasă scrisă într-o limbă de netradus

Manuscrisul Voynich este un volum medieval de 240 de pagini, scris într-o limbă necunoscută, care i-a derutat pe savanți. Se crede că manuscrisul a apărut cândva între 1404 și 1438. Este plin de ilustrații și diagrame enigmatice care par să înfățișeze totul, de la plante neobișnuite, până la femei cu burta umflată care se scaldă în bazine verzi. Toate încercările de a traduce textul cărții sau de a identifica plantele descrise în ea au eșuat.

Cel mai inaccesibil loc din lume se numește Point Nemo

Punctul Nemo este cel mai îndepărtat punct de pământ, de pe Pământ. Cunoscut oficial ca punctul oceanic de inaccesibilitate, este situat în centrul triunghiului format de Insula Ducie, Motu Nui (parte a lanțului Insulelor Paștelui) și Insula Maher, lângă Antarctica. Este atât de departe de pământ, încât cei mai apropiați oameni de Point Nemo sunt, de obicei, astronauții – Stația Spațială Internațională orbitează Pământul de la o distanță de aproximativ 458 de mile, în timp ce cel mai apropiat loc de pe Pământ, de Point Nemo, este la mai mult de 2.670 de mile distanță.