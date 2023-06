WhatsApp vine cu schimbări importante: detaliul care s-ar putea să te uimească

Dacă ești una dintre acele persoane care folosesc în mod regulat mai multe conturi de WhatsApp, această nouă actualizare beta s-ar putea să-ți atragă atenția și să te bucure.

Se pare că aplicația de mesagerie lucrează la suport pentru mai multe conturi în aplicația de Android, o actualizare care îți va permite să schimbi profilurile de pe același dispozitiv, relatează WABetaInfo.

Funcția pare să funcționeze asemenea celei de pe Instagram, rețea deținută tot de Meta, cu un pop-up în partea de jos a aplicației care arată conturile curente și opțiunea de a adăuga altele noi.

Conturile noi vor fi stocate pe dispozitivul tău și, desigur, pot fi deconectate în orice moment. Asistența pentru mai multe conturi poate fi avantajoasă dacă ai numere de serviciu și personale diferite sau vrei să încerci funcții WhatsApp recente, centrate pe rețelele sociale, cum ar fi Channels.

Această actualizare îți va permite să trimiți fotografii și sondaje către urmăritorii tăi, WhatsApp intenționând să le monetizeze pentru creatori, în viitor.

În mod similar, WhatsApp a lucrat la o funcție de nume de utilizator care te va lăsa să găsești persoane la fel ca pe Instagram sau Twitter, fără a avea numerele de telefon ale acestora.

Suportul pentru mai multe conturi urmează să introducă pe iOS și Android o actualizare care te va lăsa să utilizezi același cont WhatsApp pe până la patru telefoane. Anterior, puteai fi autentificat doar pe un singur telefon mobil împreună cu tableta și/sau computerul.

Nu există încă o dată exactă pentru momentul în care vei putea comuta între conturi de pe un singur dispozitiv. Ne putem aștepta ca suportul pentru mai multe conturi să devină destul de popular, atunci când va fi lansat complet, dar acum este vizibil doar printr-o actualizare beta Android.

📝 WhatsApp beta for Android 2.23.13.5: what’s new?

Thanks to the business version of the app, we discovered that WhatsApp is working on a multi-account feature, and it will be available in a future update of the app!https://t.co/jDnLxnJtbv pic.twitter.com/kz4PrYbCvX

— WABetaInfo (@WABetaInfo) June 14, 2023