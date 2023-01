WhatsApp lansează o nouă funcție pentru a te salva de situații jenante: ce vei putea face pe platformă

Funcția de ștergere a mesajelor de pe WhatsApp este o salvare, dar de câte ori ai apăsat pe butonul greșit și te-ai pus într-o situație jenantă?

Dacă ai ajuns să ștergi accidental un mesaj numai pentru tine, în loc să-l elimini din conversație pentru toată lumea, nu ești singurul.

WhatsApp te-a auzit și a lansat o nouă funcție de chat de grup care îți permite să anulezi acțiunea „Șterge pentru mine”, pentru a evita scenariile potențial jenante.

We’ve added the option to undo ‘Delete for me’ for those times when you mean to delete for everyone but accidentally deleted for just yourself. pic.twitter.com/Ec0RCJKWio

— Will Cathcart (@wcathcart) December 19, 2022