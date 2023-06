Vouchere de vacanță 2023 – se schimbă legea, nu vor mai ajunge doar la bugetari: toți românii se vor bucura de vacanțe în România pe bani de la stat

La momentul de față, bugetarii din România se bucură de vouchere de vacanță anuale în valoare de 1450 de lei. Acestea, în mod previzibil, sunt suportate de la bugetul de stat. Un proiect de lege care tocmai a trecut de Senat, speră să le extindă și la angajații din privat, iar șansele de materializare sunt semnificative.

Nu mai puțin de 4,2 milioane de angajați din privat au la momentul de față o șansă în plus de a se bucura de vouchere de vacanță plătite de statul român, după ce inițiativa legislativă care spera să reglementeze acest aspect a trecut tacit de Senat și urmează să ajungă pentru dezbatere finală și adoptare în Camera Deputaților. Dacă va fi promulgată de Președinte, legea va avea un impact bugetar anual de 6 miliarde de lei.

Această inițiativă vine din partea coaliției de guvernare PSD-PNL-UDMR și s-a bucurat de semnăturile a peste 130 de parlamentari. Cu alte cuvinte, are mari șanse de adopție. Voucherele de vacanță există și la momentul de față în mediul privat, dar acordarea lor este opțională, pentru că banii vin din buzunarul angajatorilor. Dacă va trece legea, banii vor veni de la bugetul de stat, iar tichetele vor deveni obligatorii.

Nu toată lumea este de acord

Problema cu astfel de măsuri care aruncă cu bani în populație este că au mari șanse să crească rata inflației și, în practică, să avantajeze mai mult angajații din turism și personalul din HoReCa, mai mult decât angajații din mediul privat și familiile lor, după cum a atras atenția avocatul Gabriel Biriș pe pagina personală de Facebook, conform Economedia. Nu ajută nici faptul că în lege nu se specifică o sursă de finanțare și, cel mai probabil, banii vor veni din împrumuturi ale statului.

„Având în vedere lista de semnatari (lunga, de la PSD, PNL, UDMR), pare ca aceasta va trece fără probleme.

Cine a venit cu ideea? Având în vedere ca e susținută atât de PSD, cât și de PNL si UDMR (deci beneficiază în mod egal în alegeri, adică nu beneficiază), pare că vine din afară, adică din industrie. Am făcut o scurtă cercetare și am aflat că ideea a fost foarte susținută peste tot unde trebuia ca este același personaj care a fost și vârf de lance pentru eliminarea impozitului pe profit pentru marile hoteluri și restaurante din Romania și înlocuirea lui cu derizoriul impozit specific (in 2016, în plin boom consumerist, ceea ce cuplat cu reducerea TVA în HoReCa a lăsat cateva miliarde bune, netaxate, în buzunarul proprietarilor de mari hoteluri și restaurante), eliminat din acest an, fost ministru al turismului, susținător înfocat al patronilor din turismul constănțean… Asta mă face să trag concluzia că ideea este lobby-ul marilor proprietari din HoReCa, pomenile astea permițându-le sa tina prețurile sus chiar și în condițiile în care puterea de cumpărare a romanilor scade…