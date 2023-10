Volkswagen retrage un model cunoscut: Ce se întâmplă cu micuțul Up

Cel mai mic membru al familiei VW a fost introdus inițial în 2011.

Final de drum

Se pare că Volkswagen a încheiat producția mașinii de oraș Up, la 12 ani de la debutul său. Modelul entry-level întrerupt din gama europeană a VW este de așteptat să fie înlocuit cu ID.1 complet electric, deși acesta nu va ajunge înainte de 2026.

În timp ce Volkswagen încă nu a confirmat știrile, Autocar raportează că ultimul exemplu de Up a ieșit deja din linia de producție din Bratislava, Slovacia. Un tur rapid al site-urilor web oficiale ale VW dezvăluie că modelul este încă disponibil pe diverse piețe europene, inclusiv Germania, Italia și Franța, dar acest lucru este probabil până la epuizarea stocului rămas. Modelul a fost pus și scos la vânzare de ceva timp din cauza problemelor de aprovizionare și a cererii relativ mari.

Un model îndrăgit

VW Up cu motor ICE pornește în prezent de la 14.555 EUR (15.349 USD) în Germania, deși a devenit mult mai scump pe alte piețe precum Franța, unde pornește de la 19.400 EUR (20.468 USD). Un indicator al schimbării pieței din ultimul deceniu este faptul că prețul de pornire al lui VW Up în Marea Britanie a crescut de la 7.995 de lire sterline (9.765 USD) în 2011, la peste 15.000 de lire sterline (18.320 USD) în 2023.

Următoarea dispariție a lui Up înseamnă că cea mai mică și mai ieftină ofertă a VW din Europa va fi acum Polo supermini. Cu toate acestea, există un înlocuitor la orizont, sub forma unui „SUV complet electric pentru segmentul A cu volum mare” care va intra în producție în 2026. Cu un preț de pornire vizat sub 20.000 EUR (21.089 USD), zvonurile VW ID.1 va fi cea mai ieftină ofertă din gama VW.

12 ani de aventuri urbane

VW Up a fost introdus inițial în 2011 ca un succesor al uitatului Fox, cu o actualizare la mijlocul ciclului de viață în 2016. Pe de altă parte, e-Up complet electric a debutat în 2014 și a fost renovat în 2019, primind o baterie semnificativ mai mare ambalați pentru o gamă mai lungă. Cea mai puternică versiune a mașinii de oraș a fost VW Up GTi, întreruptă, cu 114 CP (85 kW / 115 CP) de la un motor turbo de 1,0 litri care a fost cuplat exclusiv la un manual cu 6 trepte. Alte versiuni notabile includ Cross Up cu aspect aventuros și eco Up alimentat cu CNG.

VW Up este unul dintre tripletele grupului VW pentru segmentul A, alături de Skoda Citigo și Seat Mii, strâns legate, care împărtășeau aceleași baze, interior și cea mai mare parte a exteriorului lor. Micul Volkswagen este ultimul membru supraviețuitor al grupului de când Skoda și Seat și-au încheiat producția în 2020.