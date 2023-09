Românii visează la mașini electrice, dar cum le încărcăm. Cifrele care îți arată că “mai e mult până departe”

România a coborât șase locuri în cea de-a patra ediție a studiului „EV Charging Index” realizat de Roland Berger, până pe locul 25, cu 39 de puncte din 100.

În ediția anterioară, realizată în vara anului 2022, țara noastră ocupa locul 19, cu un total de 40 de puncte. Mobilitatea electrică a atins un nivel record, atât la nivel internațional, cât și în România, iar numărul de vehicule electrice și hibride crește rapid pe plan local – ponderea acestora în total vânzări de mașini noi a atins 13% în 2022, aproape de ponderea înregistrata la nivel global de 16%, arată Economedia.

„Evoluția favorabilă de pe piața locală s-a datorat in mare măsura programului Rabla Plus – România oferă in prezent unele dintre cele mai generoase stimulente pentru achiziția de mașini electrice”, a declarat Dragoș Fundulea, Principal, e-mobility expert, Roland Berger România.

Raportul evidențiază și la nivel global o accelerare a fenomenului mobilității electrice: în anul 2022 s-a înregistrat cel mai mare număr de mașini electrice vândute la nivel mondial, în ciuda fluctuațiilor prețurilor energiei în unele piețe. Norvegia a avut cea mai bună performanță anul trecut. Cota de piața a vehiculelor electrice și hibride în total autovehicule noi a fost de 87% în 2022, conform datelor studiului. Pe locul doi se afla Suedia, unde vehiculele electrice și hibride au atins o cota de piața de 60%. Podiumul este completat de Olanda și Germania, unde cota de piața a acestor autovehicule se apropie de 40%.

„Cele mai multe mașini electrice și hibride au fost vândute în China, peste 5,9 milioane în 2022. Consumatorii chinezi pot in prezent sa aleagă din peste 300 de modele de vehicule electrice sau hibride, și se estimează că diversitatea acestora va creste și mai mult în perioada următoare. Privind în viitor, se estimează că în 2030 peste jumătate din totalul mașinilor vândute la nivel global vor fi vehicule electrice sau hibride”, potrivit analizei.

Accelerarea ritmului de expansiune

Creșterea recentă a vânzărilor de mașini electrice și hibride a stimulat piața stațiilor de încărcare pentru acest tip de vehicule, conform sursei citate.

Rețelele publice de încărcare s-au extins rapid în ultima perioadă, paralel cu implementarea tehnologiei de încărcare (ultra) rapidă. Conform rezultatelor studiului Roland Berger, combinația celor două a făcut ca încărcarea vehiculelor electrice la stațiile publice de încărcare să fie mult mai convenabilă în 2022 decât înainte.

„La finalul anului 2022, în România aveam 13,7 vehicule per punct de încărcare, un raport marginal mai bun comparativ cu media globală de 15,9. Pe de altă parte, anul trecut, numărul stațiilor de încărcare a crescut în România cu doar 5%, față de 21% pe plan global și 158% față de cele mai dezvoltate trei țări din punct de vedere al infrastructurii electromobilității”, notează Szabolcs Nemes, Managing Partner Roland Berger România.

România s-a angajat, prin Planul Național de Recuperare și Reziliență (PNRR), să tripleze numărul actual de stații de încărcare, pana in 2026. Dacă tendința actuală de a instala predominant stații de încărcare rapidă și ultrarapidă continuă, aceasta va oferi un impuls major pieței locale de vehicule electrice.

Conform studiului Roland Berger, în România, trei sferturi dintre proprietarii de vehicule electrice intervievați au declarat că sunt mulțumiți de experiența generală de încărcare, iar 84% dintre ei consideră că încărcarea la stațiile publice a devenit mai ușoară în ultimele 6 luni. Aceste valori sunt în linie cu media globală, dar sub media celor mai dezvoltate țări.