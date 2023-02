Volkswagen rămâne fidelă mașinilor eleectrice: de ce refuză alternativa pe hidrogen

Volkswagen va sta departe de a produce mașini de pasageri alimentate cu hidrogen în următorul deceniu și își va concentra eforturile pe dezvoltarea în continuare a tehnologiei EV.

Declarațiile vin de la CEO-ul mărcii, Thomas Schafer, care a vorbit cu divizia spaniolă a AutoBild la Consumer Electronics Show 2023 din Las Vegas.

Directorul german a declarat publicației că hidrogenul are câteva mari dezavantaje în comparație cu tehnologia bateriilor și că nu este pentru Volkswagen, cel puțin nu în următorii zece ani:

„Nu este competitiv, mai ales nu pentru autoturisme, rezervoarele ocupă spațiu în cabină. Poate pentru vehicule comerciale, dar nu și în mașină. Deci, nu văd că acest lucru se întâmplă în acest deceniu. Nu la Volkswagen”, a declarat Schafer pentru AudiBild Spania.

Producătorul se concentrează pe lucruri concrete

Volkswagen pare să aibă o bază de clienți foarte loiali, din ce în ce mai mulți oameni care doresc să treacă de la mașinile cu motor cu combustie internă la vehiculele electrice, vânzările globale în 2022 scăzând cu 7%, dar cu cifre bune pe partea EV.

Spre deosebire de remarcile CEO-ului mărcii germane, Honda, Toyota, Hyundai și BMW sunt unele dintre cele mai proeminente nume din industria auto care par să creadă că hidrogenul are un viitor, cu investiții masive în tehnologie. Honda a vândut Clarity Fuel Cell, Hyundai are Nexo Fuel Cell, BMW a lansat câteva prototipuri X5 cu tehnologie de celule de combustibil, iar Toyota are Mirai și explorează în continuare segmentul după ce a dezvăluit conceptul Corolla Cross H2 la sfârșitul anului 2022.

Cu toate acestea, vânzările de mașini cu celule de combustie cu hidrogen (FCV sau FCEV) au avut probleme în Statele Unite în ultimul deceniu, cu doar 2.707 de unități vândute în 2022 și mai puțin de 15.000 de FCV-uri ajunse în mâinile clienților în ultimii 11 ani. Compară asta cu vânzările VW ale ID.4 EV numai, care s-au ridicat la peste 20.000 de unități în SUA anul trecut, iar remarcile executivului german par să aibă sens, cel puțin din perspectiva vânzărilor.