Vizită istorică a lui Biden în Kiev: „Războiul lui Putin eșuează”

Președintele american Joe Biden a declarat luni, de la Kiev, că la un an de la invadarea Ucrainei, „războiul de cucerire al lui Putin eșuează”.

Biden a făcut o vizită surpriză în Ucraina

„Putin a crezut că Ucraina este slabă și că Occidentul este divizat”, a declarat Biden, stând alături de președintele ucrainean Volodomir Zelenski. „El a crezut că poate rezista mai mult decât noi. Nu cred că se gândește la asta acum”. „S-a înșelat pur și simplu”, a spus Biden despre Putin. „Un an mai târziu, dovezile sunt chiar aici, în această sală. Stăm aici împreună”.

Vizita lui Biden în Ucraina, prima sa vizită de la invazie, a fost un moment extrem de simbolic, menit să demonstreze sprijinul american de durată pentru țară și poporul său.

El a amintit de începutul războiului, când lumea urmărea cu îngrijorare acumularea de trupe rusești de-a lungul graniței Ucrainei.

În discursul său, Biden și-a amintit cum el și Zelenski au vorbit la telefon în timp ce „avioanele rusești erau în aer și tancurile treceau granița voastră”.

„Mi-ați spus că se auzeau explozii pe fundal”, a spus Biden. „Nu voi uita niciodată asta”.

„Lumea era pe cale să se schimbe”, a spus el, amintindu-și ce i-a cerut Zelenski să facă în acea convorbire telefonică: „Adunați liderii lumii. Cereți-le să susțină Ucraina”. „Ați spus că nu știți când vom putea vorbi din nou. În acea noapte întunecată de acum un an, lumea se pregătea literalmente în acel moment pentru căderea Kievului”, a spus Biden. „Poate chiar sfârșitul Ucrainei”. „Un an mai târziu, Kievul este în picioare. Și Ucraina rămâne în picioare. Democrația rămâne în picioare”, a declarat el. „Americanii sunt alături de voi și lumea este alături de voi”.

Președintele american a ținut secretă deplasarea

Călătoria de luni a președintelui Biden la Kiev a fost învăluită în secret, o reflectare a preocupărilor abrupte de securitate legate de vizitarea unei zone de război activ.

Air Force One a plecat de la Joint Base Andrews duminică, la ora 4:15 a.m. ET. Reporterii aflați la bordul avionului nu au avut voie să aibă asupra lor dispozitive.

Programul public al lui Biden nu a reflectat călătoria, iar oficialii Casei Albe au declarat în mod repetat săptămâna trecută că o vizită în Ucraina nu era în plan.

Sâmbătă seara, înainte de plecare, Biden a ieșit la cină cu soția sa în Washington. El nu a mai fost văzut în public până la sosirea la Kiev, luni dimineață.

Ucraina este o zonă de război activ în care armata americană nu are niciun control, ceea ce face ca vizita de luni să fie diferită de călătoriile prezidențiale anterioare în Irak sau Afganistan. Oficialii Casei Albe au exclus în mod repetat o vizită la începutul anului.