VIDEO Zgomotele fantomatice pe care le auzi dacă treci pe Podul Golden Gate: de ce se întâmplă asta

Podul Golden Gate, din Statele Unite ale Americii, pare să le „fredoneze” un cântec fantomatic tuturor celor care îl străbat cu mașina.

Unii oameni care au traversat recent Podul Golden Gate au auzit o serie de zgomote ciudate emanate de acesta, mai ales atunci când bate vântul cu putere.

O postare de pe Twitter a utilizatorului @psychunseen arată cât de înfricoșătoare pot fi sunetele de pe acest pod, în anumite zile. Poți vedea acest tweet în subsolul acestui articol.

De altfel, el nu este singurul care a remarcat peisajul fantomatic de pe Golden Gate, din SUA.

Se crede că zgomotul ar fi apărut după ce podul ar fi fost reabilitat, în 2020.

A devenit rapid evident că acest lucru a venit cu un efect secundar neintenționat, deoarece vântul aici bate și cu 35,4 kilometri pe oră sau mai mult și emite o tonalitate cu frecvență mare, când se izbește de pod.

Din fericire, astfel de probleme sunt luate destul de în serios și inginerii. Ei au conceput deja un plan pentru a corecta defectele.

Soluția ar consta în atașarea unor cleme în formă de U care ar fi plasate la fiecare capăt al fiecărei șipci, pentru a perturba fluxul de aer care trece și pentru a preveni micile vortexuri despre care se crede că sunt responsabile pentru aceste zgomote desprinse, parcă, dintr-un film de groază.

Potrivit inginerilor, este cea mai rentabilă soluție, dar instalarea clemelor pe ambele părți ale tuturor celor 12.000 de lamele de pe noile balustrade nu va fi ieftină. Ei se așteaptă să cheltuie mai bine de 450.000 de dolari.

„Soluția propusă va fi invizibilă pentru cei care trec pe pod și, cel mai important, nu va afecta stabilitatea structurală a podului. Instalarea este de așteptat să fie finalizată în prima jumătate a anului 2023”, se arată în propunere.

It’s much louder and more disconcerting than in the video, but this whistling noise is what the Golden Gate Bridge sounds like in the rain and wind.#BombCyclone #AtmosphericRiver #bayareastorm pic.twitter.com/9dC0pYbtwk

— Joe Pierre, MD (@psychunseen) January 5, 2023