VIDEO Zelenski susține că Rusia va fi învinsă în 2023: „Este anul victoriei Ucrainei, în pofida dificultăţilor”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, este convins că patria sa poate învinge Rusia în acest an, în pofida dificultăților actuale de pe front. Cu mesaj a transmis liderul de la Kiev?

Volodimir Zelenski este încrezător în victoria Ucrainei

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski este încrezător că ţara sa poate învinge Rusia în 2023, în ciuda dificultăţilor actuale ale Ucrainei pe câmpul de luptă. „2023 trebuie şi va fi cu siguranţă anul victoriei noastre”, a scris liderul de la Kiev pe Telegram. În acelaşi timp, în discursul său video de duminică seara, şeful statului ucrainean a recunoscut că situaţia este foarte dificilă în Donbas, aprig disputat.

Cea mai grea situație este în Donețk

În regiunea Doneţk, a dezvăluit Zelenski, oraşele Bahmut şi Vuhledar continuă să fie afectate de bombardamentele ruseşti constante. În pofida pierderilor mari suferite, armata rusă nu şi-a redus intensitatea atacurilor.

„Situaţia este foarte grea. Bahmut, Vuhledar şi alte sectoare din regiunea Doneţk sunt în raza de atacuri constante ale Rusiei. Există încercări constante de a sparge apărările noastre. Rusia vrea ca războiul să continue şi să ne epuizeze forţele. Aşa că trebuie să facem din timp arma noastră. Trebuie să grăbim evenimentele, să accelerăm aprovizionarea şi să deschidem noi opţiuni de arme pentru Ucraina. Livrarea rapidă a ajutorului militar străin este un factor cheie în acest război”, a explicat liderul ucrainean.

Liderul de la Kiev, nou apel la SUA

În weekend, Zelenski a susținut că Ucraina are nevoie de rachete cu rază lungă de acțiune (ATACMS), fabricate în SUA, pe care Washingtonul a refuzat să le furnizeze până acum: „Astfel de bombardamente sunt, din păcate, o realitate zilnică pe teritoriul nostru, unde armata rusă ajunge cu astfel de rachete. Donbas, Harkov, sudul ţării. Am fi putut opri această teroare rusească dacă am fi avut rachetele necesare pentru armata noastră. Aşa încât teroriştii să nu aibă sentimentul că vor scăpa nepedepsiţi. Ucraina are nevoie de rachete cu rază lungă de acţiune, în special pentru a elimina această posibilitate a ocupanţilor de a-şi plasa lansatoarele de rachete undeva departe de linia frontului şi a distruge oraşe ucrainene”.

Mesaj dur pentru Rusia

Tot în discursul de duminică, președintele ucrainean a condamnat participarea Rusiei la Jocurile de la Paris (2024), afirmând că asta arată că „teroarea este cumva acceptabilă".