Zelenski insistă că Ucraina are nevoie de un anumit tip de armă. Care este scopul ei în război

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski insistă că țara sa are nevoie de rachete cu rază lungă de acţiune, în special pentru a elimina posibilitatea ca rușii să îşi plaseze lansatoarele de rachete undeva departe de linia frontului şi să distrugă oraşe. Pe de altă parte, liderul de la Kiev anunţă sancţiuni pentru 185 de companii şi persoane care au ajutat Moscova să transporte echipament militar şi trupe în Ucraina.

În mesajul său video transmis sâmbătă seară, Volodimir Zelenski a spus că, în urma atacului de la Kostiantinivka (regiunea Doneţk), unde armata rusă a folosit rachete S-300, lovind patru clădiri rezidenţiale, s-au înregistrat 17 victime: trei morţi şi 14 răniţi.

„Astfel de bombardamente sunt, din păcate, o realitate zilnică pe teritoriul nostru, unde armata rusă ajunge cu astfel de rachete. Donbas, Harkov, sudul ţării. Am fi putut opri această teroare rusească dacă am fi avut rachetele necesare pentru armata noastră. Aşa încât teroriştii să nu aibă sentimentul că vor scăpa nepedepsiţi. Ucraina are nevoie de rachete cu rază lungă de acţiune, în special pentru a elimina această posibilitate a ocupanţilor de a-şi plasa lansatoarele de rachete undeva departe de linia frontului şi a distruge oraşe ucrainene”, a transmis președintele Zelenski, apoi le-a mulţumit tuturor celor care „înţeleg că nu pot exista tabuuri în livrarea de arme care să asigure protecţie împotriva terorii ruseşti”.