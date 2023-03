VIDEO YouTube, OpenAI, Meta, Endava – Playtech News Bytes 34

Playtech News Bytes a ajuns la episodul treizeci și patru, motiv pentru care, și de această dată, atragem atenția asupra celor mai interesante subiecte din ultima săptămână, într-un format prietenos și ușor de urmărit, mai ales de pe ecranul telefonului.

YouTube TV lansează un nou serviciu foarte interesant pentru abonații săi

Multiview este serviciul nou lansat de către YouTube TV, prin care utilizatorii pot urmări în paralel până la patru stream-uri. Disponibilă doar unui număr limitat de utilizatori din SUA, această facilitate va putea fi folosită, la început, doar în cazul transmisiunilor sportive. YouTube planifică să extindă vizualizarea multiplă și la aplicația principală YouTube.

OpenAI a lansat GPT-4

GPT-4 este mai precis și oferă răspunsuri mai corecte decât GPT-3.5, oferind acum și răspunsuri foarte detaliate legate de imagini. Poate fi observat și un fel de simț al umorului în anumite cazuri. Nu au dispărut, însă, “halucinațiile” – situațiile în care, pur și simplu, inventează lucruri care nu sunt reale.

Meta, compania din spatele rețelelor sociale Facebook, Instagram și WhatsApp va renunța la încă 10.000 de angajați

Decizia a fost anunțată de Mark Zuckerberg, CEO-ul Meta, care a mai precizat că un nou val de disponibilizări va afecta diviziile de recrutare, tehnologie și business. Este vorba despre a două rundă de concedieri masive, după cea din luna noiembrie, când a fost anunțată concedierea a 11.000 de angajați. Concedierile vin în contextul economiei globale, dar și din cauza agajarilor masive în perioada pandemiei

O enzimă ne-ar putea scădea factura la curent

Cercetătorii de la Universitatea Monash din Melbourne au descoperit o enzimă capabilă să transforme la modul propriu aerul în energie. Studiul, care a fost publicat recent în prestigioasă revistă Nature, arată că enzima folosește cantități mici de hidrogen din aer pentru a genera un curent electric. Mai mult, enzima este produsă de o bacterie comună în sol. Deși cercetările asupra enzimei sunt în stadiul incipient, bacteria care produce electricitate poate fi crescută în cantități mari, pentru a obține nu doar curent ieftin, ci și mai puțin poluant.

Britanicii de la Endava deschid birouri în Craiova, la ElectroPutere Parc

Craiova devine un centru din ce în ce mai important pentru proiectele de dezvoltare IT, principalul avantaj al capitalei Olteniei fiind forța de muncă bine pregătită în domeniul IT. Pe lângă Endava și companii precum Hella, Ubisoft sau Operative, au semnat contracte de închiriere cu grupul imobiliar francez Catinvest, care deține și administrează ElectroPutere Parc. Noul spațiu Endava din Craiova acoperă specializări precum dezvoltare software, testare software, management de proiect, management al aplicațiilor, analiză de business, plus departamentele conexe.