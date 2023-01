Federația Rusă și-a dezvăluit arma secretă care va lupta împotriva tancurilor germane și americane în Ucraina, un „robot ucigaș” autonom, numit Marker, care poate „identifica și elimina” ținte folosind inteligența artificială.

După ce Germania și Statele Unite au anunțat că intenționează să trimită tancuri Leopard și Abrams pe frontul din Ucraina, rușii au dezvăluit o nouă armă terifiantă pe care o numesc „robotul ucigaș”.

„Robotul ucigaș” autonom, intitulat „Marker”, este noua armă secretă pe care Kremlinul a scos-o la iveală. Potrivit rușilor, această mașinărie are ca scop să înfrunte și să distrugă temutele tancuri americane și germane care vor fi trimise în Ucraina: M1 Abrams și Leopard 2. De asemenea, poate „identifica și elimina” țintele cu ajutorul inteligenței artificiale.

Concret, „Marker” este un vehicul terestru fără pilot, asemănător unui tanc. Spre deosebire de o șenilată obișnuită, robotul poate detecta și ținti automat inamicii cu rachete ghidate datorită senzorilor inteligenți. „Arma ucigașă” poate funcționa și în mod autonom până la trei zile, navigând pe o distanță de câțiva kilometri fără asistență umană. În plus, este capabil să tragă asupra țintelor „cu discreție”.

Dmitri Rogozin, fostul director general al Roscosmos, a explicat că robotul „Marker” va începe să fie lansat cu abilități de distrugere a tancurilor.

Se pare că aceste vehicule Marker nu au fost niciodată proiectate pentru luptă, ci pentru a testa instrumente și tehnologii futuriste. Șeful roboticii rusești, Oleg Martyanov, a afirmat că robotul este extrem de precis și că poate „lovi discurile zburătoare cu o mitralieră Kalașnikov de multe ori mai repede decât o fac oamenii”.

Însă, având în vedere antecedentele militare rusești de până acum în ceea ce privește lovirea „accidentală” a țintelor civile, Marker ar putea introduce un nivel și mai mare de vătămare a oamenilor nevinovați, notează Daily Star.

🤡 #Rogozin presented #Russia‘s answer to Leopard and Abrams tanks in #Ukraine. He declared this „killer robot,” Marker, is now autonomous and can identify + eliminate Western MBTs with ATGMs. Russian government promo video in English from 2019 for background: pic.twitter.com/dJaucu2pSa

— Igor Sushko (@igorsushko) January 26, 2023