VIDEO „Ucigașii de tancuri” rusești au ajuns în Europa. Cum arată armele destinate Ucrainei

Primul lot de vehicule blindate de luptă Bradley, descrise ca „ucigași de tancuri”, a ajuns în Germania, unde militarii ucraineni sunt instruiți să le folosească pe câmpul de luptă. În înregistrarea video se pot observa, de asemenea, sisteme mobile de apărare aeriană „Avenger”, o armă autopropulsată de fabricație americană ce oferă protecție pe rază scurtă, și vehicule de depanare M88, unele dintre cele mai mari blindate din dotarea forțelor armate ale SUA.

Șenilatele de luptă Bradley au fost încărcate pe un cargobot militar ARC Integrity în orașul North Charleston (Carolina de Sud), pentru a fi trimise în Germania, înainte de a ajunge pe frontul din Ucraina. Nu este clar dacă lotul va pleca imediat către Kiev sau va rămâne o perioadă la nemți, pentru a fi folosit la antrenarea soldaților ucraineni.

Mai mulți oficiali de la Washington au explicat, încă de la începutul lunii ianuarie, că Statele Unite intenționează să trimită astfel de vehicule blindate de luptă forțelor armate ucrainene ca parte a unui nou pachet de asistență militară pregătit de Administrația Biden. Ulterior, Casa Albă și Pentagonul au confirmat informațiile, precizând că noul ajutor american pentru Kiev valorează trei miliarde de dolari.

Potrivit unei înregistrări video (apărută pe internet la jumătatea lunii ianuarie), militarii ucraineni au început deja antrenamentele pe vehiculele americane. În videoclip se vede un model Bradley M2A2 ODS, o variantă îmbunătățită a șenilatei originale.

Blindatele modernizate M2A2 Bradley ODS, care vor ajunge în Ucraina, au participat la „Operațiunea Furtună în Deșert”, numele dat intervenției americane în Războiul din Golf, declanșat de fostul dictator irakian Saddam Hussein în august 1990.

Generalul Mark Hertling, fost comandant al trupelor americane din Europa, a numit aceste vehicule drept un potențial „ucigaș de tancuri”, iar trimiterea lor Ucrainei ca fiind o „idee excelentă” încă de dinainte ca Washington să confirme oficial asta.

„Așa cum am spus acum câteva zile, am fost comandant de Brad (Bradley) în Desert Storm. Brad-ul (sau IFV/CFV) NU este un tanc, dar poate fi un ucigaș de tancuri și un transportor de trupe. (IFV=Vehicul de Luptă al Infanteriei, CFV= Vehicul de Luptă al Infanteriei Mecanizate)”, a scris el pe Twitter, la începutul lunii ianuarie.

Expertul militar a dezvăluit că vehiculele M2A2 Bradley au pe turelă două rachete antitanc TOW, un tun automat Bushmaster de 25 mm și o mitralieră coaxială de 7,62mm, toate fiind eficiente la distanțe mari.

„A fost un vehicul bun. Am atacat eficient tancurile irakiene, blindatele BMP și alte ținte. Deși este un vehicul cu șenile, nu are multe probleme complicate legate de motor și turelă. Consum bun de benzină, viteză maximă de aproximativ 65 de kilometri/h pe teren accidentat, mentenanță minimă, protecție și putere de foc solide”, a remarcat Hertling.

Bradley „nu este un tanc, ci un ucigaș de tancuri”, a susținut, luna trecută, și purtătorul de cuvânt al Pentagonului, generalul Patrick Ryder. „Credem că va ajuta (forțele ucrainene) foarte mult pe câmpul de luptă”, a continuat el.

