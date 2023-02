VIDEO Satul din România care face de rușine marile orașe ale țării: turistic, te face să uiți de Austria, Elveția și nu numai

Avem multe locuri frumoase în România, dar puține se pot lăuda cu distincții la fel de interesante precum Rășinari din județul Sibiu. Acesta este mare câștigător al țării noastre la a doua ediție a competiției globale ”Best Tourism Villages” (Cele mai bune sate turistice).

Organizația Mondială a Turismului a anunțat în această săptămână câștigătorii la Best Tourism Villages, competiție ajunsă la a doua ediție. Rășinari din Sibiu a ieșit câștigător din peste 130 de candidaturi provenite din 57 de țări. Premiantul a fost ales conform regulamentului de către specialiștii Consiliului Consultativ al OMT.

Victoria României la care nu se aștepta nimeni

„Rășinari este, începând de astăzi, unul dintre cele mai atractive sate turistice din întreaga lume! Nu o spunem noi, ci specialiștii Organizației Mondiale a Turismului, care i-au oferit această recunoaștere în cadrul competiției «Best Tourism Villages». Distincția ne onorează, ca țară, și reprezintă încă o dovadă a potențialului extraordinar pe care îl are România turistică. Doresc să felicit administrația locală a satului Rășinari, precum și pe locuitorii săi, pentru felul în care au ales să valorifice bogăția culturală și naturală a zonei, dar și pentru angajamentul dedicat sustenabilității – criterii care, de altfel, au contribuit la câștigarea acestui titlu, pe plan internațional”, a declarat ministrul Antreprenoriatului și Turismului, Constantin-Daniel Cadariu.

Ca referință, pe lângă distincția efectivă, Rășinari se bucură de includerea în rețeaua OMT, organizație creată pentru a facilita schimbul de informații, experiențe și bune practici între satele membre ale comunității Best Tourism Village și cele care au fost include în Programul Upgrade. Acesta din urmă face referire la satele care au ajuns în etapa mondială a concursului, dar nu au câștigat nicio distincție.

Rețeaua include experți, parteneri publici și privați din domeniul promovării turismului pentru dezvoltare rurală. Totodată, Rășinari va putea fi oferit drept exemplu în documentele de politici elaborate de OMT, iar în cadrul evenimentelor internaționale va beneficia de promovare și recomandări, conform News.ro.

„Nu în ultimul rând, aș dori să felicit și satul Ciocănești, din județul Suceava, precum și Biertan, din județul Sibiu! Ambele localități au ajuns în etapa mondială a concursului, împreună cu Rășinari, arătând lumii întregi că pot fi ambasadori de succes ai țării noastre. Noi le vom fi alături în continuare, prin promovarea «Rutei satelor tradiționale turistice din România», din care fac parte împreună cu satele care s-au înscris în cadrul etapei naționale: Costești, județul Vâlcea, Eibenthal, județul Mehedinți și Râu Sadului, județul Sibiu. Sper ca acest nou produs să atragă și alte destinații tradiționale românești, ruta fiind în continuare deschisă pentru cei care doresc să facă parte din ea”, a completat ministrul Constantin-Daniel Cadariu.

Dacă ai o curiozitate pe marginea subiectului, merită să ai în vedere că lista de criterii pentru a fi inclus în competiție include: resursele culturale și naturale din destinație, promovarea și conservarea resurselor culturale, durabilitatea economică, socială și a mediului, dezvoltarea turismului și integrarea lanțului valoric, guvernanță și prioritizarea turismului, infrastructura și conectivitatea, sănătatea, siguranța și securitatea, precum și fotografiile și videoclipurile de prezentare.

Proiectele pe fonduri europene au jucat un rol esențial în dezvoltarea localității. „În principal, fondurile europene ne-au ajutat să realizăm rețeaua de apă și canalizare, în aproape toată localitatea, fiind cel mai important dintre proiecte. Tot la fel am achiziționat și o mașină de pompieri, un utilaj pentru deszăpezit care vara se ocupă de măturarea străzilor, am construit o grădiniță, am refăcut drumurile forestiere, avem peste 10.000 de hectare păduri, am reabilitat zona din fața Căminului Cultural pe care l-am dotat cu sonorizare și am achiziționat costume pentru ansamblul de dansuri, ca să menționez doar o parte dintre cele mai importante realizări pe fonduri europene”, a declarat primarul Bogdan Bucur pentru „Adevărul”.