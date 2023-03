Decizia premierului Benjamin Netanyahu după protestele uriașe din Israel. Ce se întâmplă cu reforma judiciară VIDEO

Premierul israelian Benjamin Netanyahu este supus presiunii de a opri planurile guvernului său de a revizui sistemul judiciar, după decizia de a-l demite pe ministrul Apărării, Yoav Gallant, pentru că s-a opus reformelor sale, a stârnit proteste uriașe, duminică noapte, în toată țara. Luni, plecările de pe aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv au fost suspendate, deoarece muncitorii au intrat în grevă, iar lucrătorii din portul Haifa s-au alăturat manifestului „istoric”.

Update 27 martie, ora 19.03. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a fost de acord să amâne reforma judiciară până în vară, a transmis, luni, partidul Otzma Yehudit. Decizia vine în contextul în care lângă Parlament au loc proteste masive, o parte dintre manifestanți mărșăluind spre casa prim-ministrului. Potrivit Reuters, amânarea ar fi până după Paște.

Comunicatul politic afirmă că legea va fi adoptată în următoarea sesiune a parlamentului israelian cu scopul de a „adopta reforma prin dialog”.

Știrea inițială: Potrivit BBC și Reuters, ambasadele israeliene din întreaga lume au fost instruite de sindicatul Ministerului Externe să se alăture grevei. O sursă diplomatică a confirmat informația, afirmând că personalul ambasadelor și consulatelor de pe mapamond se gândește la această măsură.

De altfel, pe site-ul Ambasadei Israelului în Nepal apar cuvintele „în grevă”. De asemenea, un purtător de cuvânt al Ambasadei Israelului în SUA a explicat că instituția diplomatică s-a închis până la noi ordine, iar ziua de luni nu va oferi servicii consulare.

În contextul protestelor masive, Benjamin Netanyahu a cerut protestatarilor „de stânga sau dreapta” să se comporte responsabil și să nu apeleze la violențe. Mesajul premierului a fost transmis pe Twitter și ar putea avea legătură cu decizia grupărilor extremiste care și-au anunțat intenția de a organiza manifestații de susținere a reformei justiției.

Totodată, președintele israelian Isaac Herzog a cerut guvernului să oprească „imediat” activitatea legislativului asupra proiectului de reformă judiciară care divizează țara. Apelul său vine după o noapte marcată de ciocniri între protestatari şi forțele de ordine.

Presa internațională subliniază că președintele israelian, a cărui funcție este mai mult protocolară, a lansat, în ultima perioadă, o serie de apeluri repetate la găsirea unei soluții de compromis asupra reformei judiciare, dar demersurile sale nu au împiedicat alunecarea țării într-o criză politică.

Duminică seara, mii de oameni au ieșit pe străzile din Tel Aviv, după ce prim-ministrul Benjamin Netanyahu l-a concediat pe șeful Apărării, Yoav Gallant. Demiterea a venit la o zi după ce demnitarul ceruse Guvernului să înceteze revizuirea sistemului judiciar, avertizând că divizarea profundă pe care a declanșat-o acest proiect în societatea israeliană afectează armata şi ameninţă securitatea naţională.

Protest in Tel Aviv – Israel has moved to an intense stage of protests after Netanyahu’s sacking of the defense minister. pic.twitter.com/z6P45VlmV4

— Ashok Swain (@ashoswai) March 26, 2023