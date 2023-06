VIDEO Momentul ciudat în care Bugatti îți vinde un apartament de lux ca să-ți parchezi mașina în el: unde îl găsești

Când banii nu sunt o problemă, devine din ce în ce mai complicat să găsești ceva spectaculos care să justifice investiții fabuloase, dar amatorilor de lux tocmai le-a fost întinsă o mână de ajutor de către cei de la Bugatti, după cum se poate vedea în imaginile alăturate.

Din motive nu foarte evidente, oficialii Bugatti au decis să se implice într-un proiect imobiliar de lux în Dubai. Aparent, designerii mașinilor de top s-au implicat și în realizarea acestui mastodont care va fi include apartamente atât de generoase încât îți vei putea parca și mașina, indiferent de etaj. Conform celor de la TopGear, inițiativa se află într-un stadiu destul de avansat și deja a fascinat câțiva posibili ocupanți. Ca și locație, o găsești în centrul cartierului Business Bay.

Ce trebuie să știi despre blocul Bugatti din Dubai

Pentru că nu poți să nu privești o astfel de inițiativă cu o doză semnificativă de sarcasm, dacă nu cumva îți cumperi un apartament acolo, blocul Bugatti are tot ce-i trebuie pentru a fi subiect de glume printre ”invidioși”. Are o plajă privată, o serie de piscine pe acoperiș, 11 penthouse-uri și 171 de apartamente cu un aranjament unic și, desigur, finisaje opulente. Fiecare lift poate găzdui două mașini pe care, în doar câteva secunde, le ai în casă, pentru că ”de ce nu”.

Construcția efectivă va cădea în sarcina dezvoltatorului imobiliar Binghatti, și este rezultatul colaborării dintre arhitectul Muhammad BinGhatti și șeful Bugatti, Mate Rimac. ”Încă din copilărie, am fost inspirat de estetica din automobilistică și aeronautică și am visat să creez un brand care va redefini industria imobiliară, oferind un omagiu acestor filozofii de design. Am vrut ca turnurile mele să fie hyper turnuri care evocă emoția unui pasionat de mașini când își vede supermașina favorită”.

„Aproape că pare predestinat pentru cele două companii ale noastre să colaboreze. Împărtășim o viziune comună despre ceea ce ar trebui să fie o reședință marca Bugatti. Muhammad Binghatti (CEO-ul Binghatti) are o apreciere profundă pentru lumea designului auto și a luxului, precum și un talent pentru a crea arhitecturi iconice”, a afirmat Mate Rimac, șeful Bugatti, în contextul parteneriatului. Un penthouse va costa aproximativ 200 milioane de dolari.