VIDEO Joe Biden, huiduit puternic în Congresul SUA. Afirmațiile care i-au înfuriat pe republicani: „Mincinosule!”

Președintele american Joe Biden a lăudat, în discursul său despre Starea Uniunii, realizările economice din prima jumătate a mandatului său, creând un moment tensionat cu republicanii din Congres, pe care i-a acuzat că vor să reducă sau să elimine programele sociale ți medicale – Medicare.

Liderul de la Casa Albă, a cărui administrație caută să ajungă la un acord cu republicanii pe tema plafonului datoriei guvernamentale, i-a acuzat pe unii congresmani rivali că vor să reducă sau să pună capăt programului de asigurări medicale (Medicare) și sociale, afirmații pe care opoziția le neagă.

Președintele Camerei Reprezentanților, republicanul Kevin McCarthy, a respins vehement ideea că reducerile sau modificările programelor respective ar fi negociate cu Administrația Biden în schimbul unei creșteri a plafonului de îndatorare pentru guvernul federal. Prin urmare, era previzibil că abordarea acestui subiect în Congres avea să provoace tensiuni mari.

Deși Joe Biden a precizat că s-a referit doar la „unii republicani” care ar dori sfârșitul programelor de asigurări sociale și de sănătate, reacția taberei rivale a fost promptă și foarte vocală. De pe băncile acestui partid i s-a strigat „Mincinosule!”.

Nu este clar cine anume l-a jignit pe președinte, dar printre cei mai agitați reprezentanți republicani s-a remarcat Marjorie Taylor Greene, cunoscută, între altele, pentru poziția vehementă antivaccin din timpul pandemiei și pentru propagarea teoriilor conspiraționiste QAnon. În tot acest timp, Biden a dat dovadă de diplomație, trecând peste insultele și vociferările din sală.

Potrivit CNN, atmosfera în Congres a devenit tensionată de când președintele SUA a lăudat prevederile din Legea pentru reducerea inflației. Joe Biden a explicat că administraţia sa „a redus deficitul cu peste 1.700 de miliarde de dolari, cea mai mare reducere a deficitului din istoria Americii”, în timp ce, sub administraţia lui Donald Trump, „deficitul Americii a crescut patru ani la rând”.

De asemenea, liderul american a făcut referire la ajutorul oferit Ucrainei, dar şi la întărirea NATO. Acesta a dat asigurări că Statele Unite vor continua să sprijine Kievul cât timp este necesar în faţa invaziei ruse.

„Împreună, am făcut ceea ce America face întotdeauna cel mai bine. Am condus. Am unit NATO. Am construit o coaliţie globală. Ne-am opus agresiunii lui Putin. Am fost alături de poporul ucrainean. În această seară, ni se alătură din nou ambasadorul Ucrainei în Statele Unite”, a afirmat preşedintele.

Discursul din 2023 despre Starea Uniunii a durat o oră și 13 minute, fiind cu aproximativ 12 minute mai lung decât cel de anul trecut.

“Liar.” At least one Republican yelled at President Biden after he suggests some in the GOP want to cut social programs. https://t.co/2UT1arhQT1 pic.twitter.com/dCcgtWGVOr

— CNN (@CNN) February 8, 2023