VIDEO Galaxy S23, AI, Babylon, Corvette E-Ray – Playtech News Bytes 28

Playtech News Bytes a ajuns la episodul douăzeci și opt, motiv pentru care, și de această dată, atragem atenția asupra celor mai interesante subiecte din ultima săptămână, într-un format prietenos și ușor de urmărit, mai ales de pe ecranul telefonului.

Săptămâna această s-a lansat seria S23 de la Samsung

Samsung spune că nouă serie de telefoane este special concepută pentru a aduce în față publicului cele mai noi și mai îndrăznețe tehnologii. Poate unul dintre cele mai interesante lucruri ale noii serii este procesorul. Pe lângă faptul că este cel mai nou de pe piață, varianta Snapdragon 8 Gen 2 este special concepută pentru Galaxy. Asta înseamnă că performanțele vor fi mai ridicate decât ale oricărui alt telefon de pe piață cu același procesor. Tot la noutăți, mai putem aminti camera de 200 de mp de pe S23 Ultra, dar și filmarea 8k la 30 fps. În plus, materialele din care sunt construite aceste noi telefoane sunt prietenoase cu natura.

Inteligența artificială și-a făcut prezența și în muzică

Dacă Chat GPT este super la modă în această perioadă și toată lumea vorbește despre el, Google s-a gândit să facă ceva și mai controversat. MusicLM este un sistem care creează muzică de orice gen, cu ajutorul unei descrieri de tip text. Acesta nu este primul generator de muzică AI. Proiecte precum AudioML, tot de la Google, și Jukebox de la OpenAI au abordat subiectul deja. Cu toate acestea, modelul MusicLM are o bază de date vastă, de 280.000 de ore de muzică, ce îl ajută să producă melodii variate cu o profunzime surprinzătoare.

Zilele acestea rulează în Cinema filmul Babylon. Producția este controversată și neînțeleasă de unii cinefili

La şase ani după triumful musicalului ”La La Land”, regizorul Damien Chazelle vine în fața publicului cu o peliculă extravagantă numită Babylon. Filmul intransigent îi are ca actori principali pe Margot Robbie şi Brad Pitt. Filmul este un omagiu adus libertăţii nebuneşti de la începuturile industriei, de la Hollywood. Deși filmul are o notă mare pe IMDB, iar criticii de film au numai cuvinte de laudă, există și cârcotași care spun despre această producție că este grea de înțeles, iar că viziunea regizorului este ușor haotică. În acest caz, nu ne rămâne decât să mergem la cinema și să ne formăm propria opinie despre peliculă.

Chevrolet Corvette vine în varianta electrică. El a fost prezentat oficial sub forma unui supercar hibrid

Această mașină este absolut încântătoare și nu am putut să mă abțin să nu vorbesc despre ea. La design are doar câteva modificări subtile față de un Stingray normal. Totuși, noul model electrificat primește un sistem hidrid de propulsie ce combină puterea motorului termic V8 de 6.2 litri cu un motor electric amplasat pe puntea față, ce aduce un plus de 163 CP și 165 Nm. Modelul Corvette E-Ray beneficiază astfel și de tracțiune integrală. Ea poate ajunge de la 0 la 100 de km/h în doar 2,5 secunde. Noul model intră în competiție directă cu alte supercaruri hibrid ca Ferrari 296 sau McLaren Artura.

Închidem mica noastră serie de știri tech cu un iaht care poate zbura deasupra apei cu 140 de km la oră

Lazzarini este o firmă italiană cunoscută pentru proiecte extravagante. Ei au mai construit în trecut un iaht aerian de 500 de metri lungime, care poate zbura, dar și naviga. Acum, se pare că această companie a venit în atenția publicului cu un nou proiect îndrăzneț. De această dată, ei propun un iacht super ușor, care poate zbura deaspra apei cu 140 de km la oră. El va fi construit în întregime din materiale din fibră de carbon uscat. Acest lucru îl ajută să atingă aceste viteze impresionante. Nava ar urmă să coste 80 de milioane de dolari.