VIDEO Coranul a fost ars la un protest în Suedia. Imaginile au înfuriat Turcia

Turcia a reacționat dur după ce cartea sfântă a musulmanilor, Coranul, a fost arsă în capitala suedeză Stockholm, în timpul demonstrațiilor de sâmbătă. Deși Ministerul turc de Externe a cerut Suediei să nu permită desfășurarea protestului, manifestația a avut loc, accentuând tensiunile între cele două țări într-un moment în care statul nordic are nevoie de votul Turciei pentru aderarea la NATO.

MAE de la Ankara solicitase părții suedeze să ia toate acţiunile necesare împotriva islamofobiei. Deoarece Stockholm a autorizat demonstrațiile, ministrul Apărării din Turcia, Hulusi Akar, a anulat vizita omologului său suedez la Ankara, spunând că „nu are rost”.

În același timp cu protestele din capitala suedeză s-a organizat o manifestație separată în sprijinul kurzilor şi împotriva candidaturii Suediei la NATO, iar un grup de demonstranţi pro-turci a ţinut o adunare în faţa ambasadei. Toate cele trei evenimente au avut aprobarea poliţiei.

Şeful diplomaţiei suedeze, Tobias Billstrom, a condamnat gestul protestatarului de a arde Coranul, numindu-l „o provocare islamofobă îngrozitoare”, explicând că autorizarea manifestaţiei nu înseamnă că este susţinută de executiv.

This is not an action. This is not a protest either. This is hate speech, provocation, a crime against humanity. Sweden has been provocative and has served terrorism.#STOP_SWEDEN #Kuran #kuranasahipcık pic.twitter.com/6eA04IzjsX

— Tuğşat ERCAN (@tugsat1) January 21, 2023