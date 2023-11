Vești bune pentru fanii filmului de groază Barbarian. Jocul video, mai aproape de lansare

Barbarian este, fără niciun dubiu, unul dintre cele mai interesante filme de groază din ultimii ani.

Filmul a fost un real succes între fanii nișei horror

Pelicula spune povestea unei tinere care descoperă că cineva locuiește deja în casa de vacanță pe care a închiriat-o.

Practic, ea are puține opțiuni, deoarece hotelurile din apropiere sunt complet rezervate. Acesta, în sine, este un scenariu de coșmar de sine stătător, dar filmul ia o întorsătură cu adevărat neașteptată, pe măsură ce acțiunea se desfășoară.

La prima vedere, pare o alegere ciudată pentru a fi transformat într-un joc video, dar asta nu i-a împiedicat pe anumiți oameni să facă asta oricum.

Studioul New Regency Pictures și dezvoltatorii de jocuri Friday the 13th: The Game și Evil Dead: The Game, Diversion3 Entertainment și-au unit forțele pentru a aduce Barbarian pe PC și console.

Ce știm despre jocul Barbarian

În ciuda formatului multiplayer al proiectelor anterioare ale studioului, acesta va fi un joc destinat pentru o singură persoană, concentrat pe poveste, care va „extinde setările, personajele și creaturile din Barbarian”.

Din păcate, nu există încă o dată de lansare.

„Suntem foarte entuziasmați să lucrăm cu echipa de la New Regency pentru a extinde setările, personajele și creaturile din Barbarian”, a declarat Tim Hesse, producător executiv al Diversion3 Entertainment, într-o declarație de presă pentru Variety.

„Filmul a reușit nu numai să sperie publicul cu răsturnările de situație neașteptate și înfricoșătoare, ci și să creeze personaje puternice care se confruntă cu situații terifiante. Așteptăm cu nerăbdare să explorăm aceste teme mai în și mai multă profunzime, în joc”

O adaptare directă a poveștii filmului probabil nu ar funcționa ca joc. Cu toate acestea, există cu siguranță potențial pentru a funcționa ca un joc de supraviețuire plin de tensiune, dat fiind cât de mult din acțiunea Barbarian se desfășoară în tuneluri subterane înfricoșătoare.

