Vestea așteptată de milioane de români, direct de la Guvern. Ce se întâmplă cu majorarea impozitelor, a taxelor, TVA-ului

Ministrul nu a neglijat în niciun moment importanța ameliorării deficitului bugetar, dar, în opinia sa, se pare că acest lucru nu se va întâmpla cu majorări de taxe și impozite resimțite de antreprenori și, în cascadă, de oamenii obișnuiți care vor vedea majorări de prețuri la produse și servicii.”Ceea ce este cert este că trebuie să ne încadrăm în deficitul bugetar care este negociat cu Comisia Europeană. De altfel, în afară de acest deficit bugetar, fiecare minister în parte a avut de îndeplinit foarte multe jaloane, în aşa fel încât să putem lua această resursă care este alocată de către Uniunea Europeană. Această alocare vine şi cu anumite restricţii şi reforme pe care noi trebuie să le facem. Cred că nimănui nu îi place să parcurgem această perioadă”, a explicat acesta.

Soluția pe termen lung, în opinia lui Veștea, este reformarea aparatului administrativ.

”Suntem mai degrabă implicaţi în eficientizarea actului administrativ. După cum am spus, am avut un parcurs , am făcut reforme administrative în zonele în care am lucrat. Cred că acelaşi lucru trebuie să se întâmple în foarte multe zone ale administraţiei publice.

Cred că trebuie să facem reorganizări la nivelul fiecărei organigrame şi a fiecărei cheltuieli în care este implicată instituţia publică. Vor fi comasări de instituţii, vor fi o serie de măsuri care se vor vedea în perioada următoare”, a declarat ministrul Adrian Veștea.