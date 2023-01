Vânzarea de mașini electrice, interzisă, din 2035: statul care a luat decizia ”împotriva curentului”

Este un gest simbolic care vizează state precum California.

În timp ce jurisdicții precum California și New York se îndreaptă spre interzicerea vânzării de mașini noi pe benzină, un stat american vrea să meargă în direcția opusă. Legislatura din Wyoming ia în considerare o rezoluție care solicită eliminarea treptată a vânzărilor de vehicule electrice noi până în 2035. Introdusă vineri, Rezoluția comună 4 a Senatului are sprijinul membrilor Camerei Reprezentanților și Senatului statului.

În rezoluția propusă, un grup de parlamentari condus de senatorul Jim Anderson spune că industria petrolului și gazelor din Wyoming „mândru și apreciat” a creat „nenumărate” locuri de muncă și a contribuit cu venituri la cassa statului. Ei adaugă că lipsa infrastructurii de încărcare în Wyoming ar face „impracticabilă” utilizarea pe scară largă a vehiculelor electrice și că statul ar trebui să construiască „cantități masive de noi generații de energie” pentru a „susține neajunsurile vehiculelor electrice”.

SJ4 cere rezidenților și întreprinderilor să limiteze voluntar vânzarea și cumpărarea de vehicule electrice, cu scopul de a le elimina complet până în 2035. Dacă va fi adoptată, rezoluția ar fi în întregime simbolică. De fapt, este mai mult despre trimiterea unui mesaj susținătorilor vehiculelor electrice decât interzicerea totală a vehiculelor. Până în acel moment, secțiunea finală a SJ4 solicită secretarului de stat din Wyoming să trimită președintelui Biden și guvernatorului Californiei Gavin Newsom copii ale rezoluției.

O situație interesantă

„S-ar putea chiar să spună că este o chestiune foarte serioasă, care merită o discuție publică”, a declarat senatorul Boner, unul dintre co-sponsorii proiectului de lege, pentru Cowboy State Daily. „Sunt interesat să mă asigur că soluțiile pe care le doresc unii oameni la așa-numita criză climatică sunt de fapt practice în viața reală. Pur și simplu nu apreciez când alte state încearcă să forțeze tehnologia care nu este pregătită.”

În timp ce rezoluția are semnele unei cascadorii politice, face aluzie la o anxietate economică reală. Wyoming a produs 85,43 milioane de barili de petrol în 2021, devenind al optulea cel mai mare producător de țiței din țară în acel an. Județul Carbon al statului găzduiește, de asemenea, una dintre cele mai mari parcuri eoliene din SUA. Ceva despre care nu se vorbește suficient când vine vorba de schimbările climatice este modul în care lumea trece la o economie cu emisii zero într-un mod echitabil.

Oamenii din multe state rurale din SUA sunt pe drept neîncrezător față de așa-numitele tehnologii verzi, deoarece nu au beneficiat de schimbările tehnologice mai recente la fel de mult ca omologii lor urbani. Luați apariția internetului, de exemplu. În 2018, Microsoft a descoperit că multe comunități rurale nu au acces la internet în bandă largă. Acesta este ceva care a contribuit la diminuarea oportunităților economice în acele locuri.