Val agresiv de scumpiri pentru toți românii: ce s-a întâmplat cu alimentele, dar cu tarifele la energie

În 2022, în România, populația țării s-a străduit să facă față unui val de scumpiri fără precedent în ultimele decenii. Prețul la alimente a devenit mai mare cu 20%, în timp ce la energie a crescut cu peste 40%. Starea nației este îngrijorătoare și nu ajută nici faptul că sute de mii de copii nu au acces la educație, iar salariile sunt printre cele mai mici din Europa.

Într-o postare pe pagina personală de Facebook, premierul României a atras atenția asupra unor statistici deloc optimiste referitoare la situația actuală în care se află un procent important dintre cetățenii țării. Cu această ocazie, a venit și cu un îndemn, ”este de datoria noastră să ajutăm categoriile vulnerabile”.

Ce ajutoare primesc românii vulnerabili în 2023

Punctual, vorbim de patru ajutoare de câteva sute de lei pe care le primesc românii în noul an. Este vorba de voucherele sociale, un sprijin de 250 de lei, o dată la două luni, pentru ca o parte dintre românii vulnerabili să cumpere alimente (în condițiile în care alimentele s-au scumpit cu peste 20% în ultimul an), un sprijin de 700 de lei pentru plata facturilor la energie, un tichet social pentru mamele cu nou născuți și bani de rechizite o dată pe an pentru elevii din medii defavorizate. Aceste valorii sunt derizorii, în condițiile în care în România sute de mii de copii nici măcar nu au acces la educație, conform economedia.ro.

Ca referință, voucherele sociale ajung la aproximativ 2,4 milioane de români și discutăm exclusiv de fonduri europene pentru finanțarea inițiativei. Numărul celor care primesc vouchere pentru energie ar trebui să fie și mai mare, aproximativ 4 milioane, cu condiția să efectueze toți pașii necesari pentru a beneficia de acei bani, câte 700 de lei în lunile februarie și septembrie, pe gospodărie. Nu în ultimul rând, peste 400 de mii de elevi din mediile defavorizate vor fi ajutați cu 500 de lei pentru achiziția de rechizite și îmbrăcăminte, în timp ce mamele cu nou-născuți vor primi un tichet social de 2000 de lei.

“O guvernare responsabilă este aceea care are grijă de toți cei aflați în nevoie, prin cele mai rapide și eficiente modalități, fără a destabiliza însă bugetul statului și fără a stopa investițiile”, transmite premierul.