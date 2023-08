Unul dintre cei mai periculoși supervulcani de pe planetă se află în Noua Zeelandă. Ce s-ar întâmpla dacă ar erupe. Scenariile specialiștilor

Orașul liniștit Taupo este situat în mijlocul unei minuni geologice care a fost responsabilă pentru una dintre cele mai mari erupții din istoria Pământului. Situat în centrul Insulei de Nord a Noii Zeelande, orașul Taupo se află la umbra vârfurilor înzăpezite din Parcul Național Tongariro. Orașul cu o populație de 40.000 de locuitori a devenit recent una dintre cele mai populare destinații turistice din Noua Zeelandă, notează BBC.

Cu o lățime de 623 km pătrați și o adâncime de 160 de metri, cu mai multe camere magmatice scufundate la baza sa, Lacul Taupo nu este doar cel mai mare lac din Australasia (n.r. un termen folosit pentru a descrie o regiune din Oceania cuprinzând Australia, Noua Zeelandă, insula Noua Guinee și insulele vecine din Oceanul Pacific. ) este, de asemenea, un punct fierbinte geotermal incredibil de activ. În fiecare vară, turiștii se înghesuie să se scalde în izvoarele sale termale clocotitoare și să navigheze prin apele sale verzi ca smaraldul.

Taupo’s last explosion was in 250CE & was one of the largest recorded explosion in history & the largest in last 5000 yrs. It covered areas more than 100km away with of pyroclastic flow. Taupo super volcano is active & 800 yrs overdue for the next eruptionhttps://t.co/Jm6fznxnCg

