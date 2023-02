Unele dintre cele mai faimoase teorii ale conspirației: sunt reale sau nu?

De la o falsă aterizare pe Lună la idei despre asasinarea lui JFK, teoriile conspirației și adepții lor abundă de când lumea.

Oamenii au tot avut idei despre cum Elvis, John F. Kennedy și Bigfoot sunt înghețați criogenic într-un buncăr subteran. Ceea ce începe ca o conspirație se dovedește, în final, a fi real. Watergate este un bun exemplu de conspirație politică ce a avut loc, de fapt. Dar din cauza algoritmilor de social media care împing utilizatorii către conținut din ce în ce mai emoțional și conspirativ, probabil că nu a fost niciodată mai ușor ca acum să se răspândească teoriile conspirației.

9/11

Dovezile sunt covârșitoare că atacurile teroriste din 11 septembrie 2001 au fost într-adevăr rezultatul unei conspirații: o conspirație a lui Osama bin Laden și a unui echipaj în mare parte saudiți.

Totuși, acest lucru este prea simplu pentru unii. Teoreticienii conspirației au o varietate de explicații mult mai complexe pentru ceea ce s-a întâmplat la World Trade Center și la Pentagon în acea zi, implicând adesea surse din interior – președintele George Bush, vicepreședintele Dick Cheney și consilierii lui Bush.

De asemenea, unele teorii ale conspirației celebre se bazează pe atacurile orchestrate de Israel.

Uciderea Prințesei Daiana

La câteva ore de la moartea Prințesei Diana, pe 31 august 1997, într-un tunel de pe o autostradă din Paris, teoriile conspirației au început. Așa cum a fost și cu moartea lui John F. Kennedy, ideea că o figură atât de iubită ar putea fi ucisă atât de brusc a fost un șoc. Acest lucru a fost valabil mai ales pentru că Prințesa Diana era în centrul unor intrigi politice.

Spre deosebire de multe teorii ale conspirației, însă, aceasta a avut un miliardar care o promova: Mohamed Al-Fayed, tatăl lui Dodi Al-Fayed, care a murit împreună cu Diana. Al-Fayed susține că accidentul a fost, de fapt, un asasinat de către agențiile de informații britanice, la cererea Familiei Regale. Afirmațiile lui Al-Fayed au fost examinate și respinse ca nefondate, printr-o anchetă din 2006. În anul următor, la Ancheta oficială, medicul legist a declarat că „teoria conspirației a lui Mohamed Al Fayed a fost examinată cu atenție și s-a dovedit a fi lipsită de substanță”.

Pe 7 aprilie 2008, juriul legistului a concluzionat că Diana și Al-Fayed au fost uciși din cauza neglijenței șoferului lor beat, a raportat The New York Times.

Publicitate Subliminală

Te-ai uitat vreodată la un film și ți s-a făcut poftă de ceva, dintr-o dată? Sau ai stat pe canapea să te uiți la televizor și ai avut brusc nevoia irezistibilă de a cumpăra o mașină nouă? Dacă da, s-ar putea să fii victima unei conspirații subliminale de publicitate. Susținătorii acestei teorii a conspirației îi includ pe Wilson Bryan Key (autorul cărții „Subliminal Seduction”) și Vance Packard (autorul „The Hidden Persuaders”), ambii susținând că mesajele subliminale (subconștiente) din reclame sunt dăunătoare. Deși cărțile au provocat proteste publice și au dus la audieri ale FCC, o mare parte din ambele cărți a fost de atunci discreditată și s-a dezvăluit că mai multe „studii” cheie asupra efectelor publicității subliminale au fost falsificate.

În anii 1980, îngrijorarea cu privire la mesajele subliminale s-a răspândit la trupe precum Styx și Judas Priest, cea din urmă trupă fiind chiar dat în judecată, în 1990, pentru că ar fi provocat sinuciderea unui adolescent cu mesaje subliminale (cazul a fost respins).

Procesarea mentală subliminală există și poate fi testată. Dar doar pentru că o persoană percepe ceva (un mesaj sau o reclamă, de exemplu) în mod subconștient înseamnă foarte puțin în sine. Nu există niciun beneficiu inerent al reclamei subliminale față de publicitatea obișnuită. A face o persoană să vadă ceva pentru o fracțiune de secundă este ușor: realizatorii de filme o fac tot timpul. A face o persoană să cumpere sau să facă ceva pe baza acelei fracțiuni de secundă este cu totul altă chestiune.

Falsa aterizare pe Lună

NASA a trimis astronauți pe Lună în 1969. În anii 1970, a apărut o conspirație bizară – că aterizarea pe Lună nu a avut loc niciodată.

Conspirația a fost descrisă într-o carte din 1976, „We Never Went to the Moon: America’s Thirty Billion Dollar Swindle” și într-un film din 1978, „Capricorn One”. Chiar și în 2001, a existat un documentar, „Teoria conspirației: am aterizat pe Lună?”, care a afirmat că întregul program de aterizare pe Lună Apollo a fost fals.

Există o mulțime de dezmințiri ale diferitelor afirmații pe acest subiect. Cum a obținut NASA roci lunare, dacă nu în timpul unei aterizări pe Lună? De ce ar participa de bunăvoie oameni de știință din întreaga lume la farsa agenției spațiale americane?

Moartea lui Paul McCartney

Paul McCartney nu a murit. La jumătatea anului 2022, el încă mai făcea turnee, de fapt. Dă interviuri, are un site web, apare ocazional în tabloide.

Unii teoreticieni ai conspirației susțin că acesta a murit, de fapt, în 1966. Conspirația „Paul a murit” este cam așa: la 9 noiembrie 1966, Paul McCartney s-a certat cu ceilalți Beatles, a ieșit furios din studio și a murit imediat într-un accident de mașină. Pentru a acoperi totul, trupa a angajat o persoană asemănătoare lui McCartney.

Asasinarea lui J. F. Kennedy

John F. Kennedy a fost împușcat în 1963, în Dallas. Dar Lee Harvey Oswald a acționat singur? Sau a existat un al doilea bărbat înarmat?

Aceste întrebări sunt poarta de acces către o vastă arenă de teorii ale conspirației care au generat speculații nesfârșite și sute de cărți, articole și filme. Nu a ajutat că Lee Harvey Oswald a fost ucis în subsolul sediului poliției din Dallas, în timp ce era înconjurat de ofițeri de poliție, la doar două zile după asasinat.

O mulțime de vinovați în umbră au fost sugerați ca autori ai asasinatului lui Kennedy: guvernul lui Fidel Castro, activiști anti-Castro, crima organizată, CIA, vicepreședintele Lyndon Johnson etc. Cu toate astea, raportul Comisiei Warren, produs de ancheta oficială a morții lui Kennedy, nu a găsit nicio dovadă a unor conspirații generale, deși încă înfloresc o mulțime de teorii.

Covid și 5G

Probabil că niciun eveniment de la 11 septembrie încoace nu a generat mai multă gândire conspirativă decât pandemia de COVID-19. Există conspirații cu privire la originea virusului, precum și reacțiile fiecărui guvern. Mulți oameni cred chiar că medicii mint în legătură cu decesele legate de COVID, dând vina pe virus pentru decesele din alte cauze.

O neîncredere în „Big Pharma”, de ani de zile, ai susținătorilor „medicinei alternative”, precum Kevin Trudeau (autorul bestseller-ului „Leacuri naturale despre care nu vor să știi” – un titlu conspirativ), a alimentat, de asemenea, conspirațiile despre tratamentul medical și vaccinare.

Una dintre cele mai ciudate conspirații a fost față de tehnologia wireless 5G, legată de temerile legate de virus. Conform conspirației COVID 5G, frecvențele electromagnetice de la turnurile de telefoane mobile subminează sistemul imunitar, oamenii îmbolnăvindu-se de COVID.

O altă teorie a conspirației susține că vaccinurile COVID-19 conțin cipuri de urmărire care se conectează la rețelele 5G, astfel încât guvernul, sau eventual miliardarul și filantropul Bill Gates, să poată supraveghea mișcările tuturor.

După cum subliniază CNBC, cipurile 5G sunt prea mari pentru a intra printr-o seringă de vaccin și chiar și cele mai mici cipuri RFID care ar putea să se potrivească necesită o sursă de energie prea mare.

Pământul este plat

Teoriile conspirației Pământului plat au apărut pentru prima dată în anii 1950 și au primit un nou suflu în era Internetului. La urma urmei, chiar și oamenii din vechime știau că Pământul este rotund. Grecii și-au dat seama chiar și de circumferința planetei în secolul al III-lea. De atunci, astronauții s-au lansat în spațiu și au văzut că planeta noastră e rotundă cu proprii lor ochi.

Reptilienii conduc Guvernul SUA

Ideea că guvernul SUA (sau poate întregul guvern mondial) este condus de umanoizi reptilieni este… acolo, cel puțin. Și totuși, oamenii care dețin această credință au făcut un rău real. De exemplu, un bărbat care a detonat o bombă în centrul orașului Nashville, Tennessee, în ziua de Crăciun 2020, i-a scris unui prieten despre credința sa că oamenii șopârle umblă pe planetă, deghizați în oameni. Warner s-a sinucis, a distrus 41 de clădiri și a rănit trei în timpul bombardamentului.

Teoria conspirației reptiliene a primit un mic impuls, odată cu moartea reginei Elisabeta a II-a, în septembrie 2022. Potrivit Politifact, Facebook a semnalat și a eliminat mai multe postări după moartea reginei, care numeau monarhul reptilă și făceau trimitere la videoclipuri ciudate care arătau întreaga familie regală reptilian.

Păsările nu sunt reale

The Birds Aren’t Real conspiracy este o mișcare dezvoltată de Peter McIndoe, care a început să răspândească ideea în 2017. Până la un interviu din decembrie 2021, din New York Times, McIndoe a rămas în caracter ca un adevărat credincios, insistând în interviuri că păsările nu sunt reale, ci mai degrabă sunt drone de supraveghere făcute de guvernul SUA.

Mișcarea Birds Aren’t Real a organizat proteste și a cumpărat panouri publicitare. Scopul, spune McIndoe, este de a parodia dezinformarea în care se găsește generația Z.