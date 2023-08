Un tânăr italian a decis să se mute în Sibiu, dar ce a descoperit apoi l-a lăsat cu un gust amar: „Mi-am dat seama că aveți un mare spirit de turmă” 

Un tânăr italian a decis să se mute în Sibiu, după ce s-a îndrăgostit de acest oraș. Luca Ciccorelli are 40 de ani și de 6 ani s-a mutat în Sibiu. El s-a îndrăgostit de oraș și a decis să își susțină examenul de Bacalaureat în România, urmând cursurile Facultății de Drept.

Povestea lui Luca, italianul care s-a stabilit în Sibiu

A venit în România neștiind deloc limba română și nici prea multe lucruri despre țara noastră. În 2012 s-a decis să înceapă cursurile de limba română în Italia.

„Familia mea nu are nicio legătură cu această țară. Vin din Puglia, aproape de Bari, acolo unde este și ambasada României. Noi în Italia avem români, dar nu toți lucrează în țara noastă. Avem români și avem românii din regiunea Moldova, Iași, Focșani, Bacău, Galați și apoi mai sunt romii sau țiganii, cum le spuneți voi. Aceste persoane la noi în Italia fură foarte mult. Eu am avut o persoană foarte apropiată mie din Timișoara și am constatat o diferență de comunicare spre deosebire de noi, italienii. În anumite situații avea câteva reacții la care nu m-aș fi așteptat. Dacă eu vorbesc cu un italian, am percepția dacă a înțeles lucrurile, dacă nu a înțeles, dacă este fericit, dacă este deranjat. Dar când vorbesc cu un român nu am această parte de percepție, nu înțeleg când un român este supărat sau nu, dacă vrea să vină cu mine la o bere pentru prietenie sau doar pentru că se simte obligat.

El a spus că nu a judecat înainte să cunoască oamenii, cultura și gândirea. El a făcut școala de limba română privată în Sibiu.

În 2015 a ajuns la Sibiu, unde a întâlnit liniște și pace.

„Atunci a fost momentul în care am venit pentru prima dată la Sibiu. Când am venit în Sibiu m-am îndrăgostit, nu doar mi-a plăcut, era liniște, mi-a plăcut locul, nu era un fel de haos cum este la noi în Italia, cu mașinile care claxonează, care fac zgomot, cu oamenii care se ceartă. Cum s-ar zice la noi în Italia, m-am simțit în pace”, a spus Luca, conform turnulsfatului.ro.

În Italia, tânărul lucrase la un call center, așa că a trimis un CV la o firmă din Cluj cu sediul în Sibiu, specializată tot în servicii de call center.

România l-a lăsat cu un gust amar

S-a angajat pe limba italiană, iar firma i-a găsit un apartament și i-a plătit prima lună de chirie.

„Le-am explicat că nu am unde să locuiesc, firma mi-a spus că mă ajută ea, mi-au găsit apartament, au plătit prima lună de chirie. Era un contract nedeterminat cu o perioadă de trei luni de probă, am început în noiembrie 2017 la ei și am terminat în februarie 2018. Nu mi-am dus mai departe poziția pentru că munca era scăzută, nu puteau să aibă patru angajați dacă nu aveau apeluri pentru toți”, a adăugat Luca.

Apoi, și-a găsit de muncă în altă parte, însă a simțit pe pielea lui discriminarea. Firma pentru care a lucrat a refuzat să îi plătească orele suplimentare, așa că Luca a mers în instanță.

„La final am adunat 100 de ore suplimentare, mi s-a zis că nu este adevărat, că nu le-am lucrat, chiar dacă eu aveam un extras în Excel, un program unde fac un log in și log out (n.r. conectare și deconectare) și mi-au spus că nu este adevărat. Eu le-am spus că dacă nu o să fiu plătit o să merg mai departe în instanță, nu mi-e teamă. M-au chemat în meeting (n.r. întâlnire), m-au certat, era și o doamnă de la HR, drept martoră. Șefa mi-a zis că trebuie, orice frază era cu trebuie, eu le-am zis nu, tu trebuie să mă plătești pe mine, eu nu mănânc la casa ta, tu nu-mi plătești facturile, este dreptul meu, tu mă respecți pe mine, dacă eu te respect pe tine. Am fost dat afară ca abatere disciplinară, dar am câștigat în instanță, am revenit la lucru”, a mai spus acesta.

„Românii au spirit de turmă”

Lucrurile n-au mers prea bine, așa că firma și-a închis birourile din Sibiu. Tânărul a vrut să aplice pentru șomaj în România și cu această ocazie și-a dat și examenul de Bacalaureat.

„Am luat Bacalaureatul în România în anul 2022, m-am dus la Liceul Independența, am făcut un curs cu frecvență redusă, a fost foarte greu, mai ales literatura română. Am dat la Română, Geografie și Istorie și competențe la informatică, franceză și română, dar toate le-am trecut fără probleme”, a spus italianul.

El a început să cunoască România și românii și s-a declarat dezamăgit de câteva lucruri.