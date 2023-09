Un obiect misterios s-a lovit de planeta Jupiter, iar totul a fost surprins de un astronom amator. FOTO

Pasionații de astronomie și observatorii stelelor au fost tratați cu un spectacol ceresc rar în primele ore ale zilei de 29 august 2023, când un obiect misterios s-a lovit de planeta Jupiter.

Impactul a fost detectat inițial de proiectele de observare astronomică din Okinawa, cunoscute sub numele de OASES și PONCOTS, la 1:45 am, ora standard a Japoniei (4:45 pm UTC, 28 august). Ca răspuns la observațiile lor, ei au apelat prompt pe rețelele de socializare, trăgând un semnal de alarmă și îndemnând colegii astronomi să-și revizuiască datele pentru orice dovadă a fulgerului cauzat de coliziune.

Momentul uluitor al impactului a fost surprins de Jurnalul Planetar MASA, care a împărtășit lumii imagini vii ale evenimentului. Persoana din spatele contului MASA Planetary Log și-a arătat uimirea, spunând:

„Când m-am trezit dimineața și am deschis X (Twitter), am văzut informații că s-a observat un fulger pe suprafața lui Jupiter. În noaptea aceea, când am verificat în videoclipul timpului corespunzător, am văzut un bliț. Am fost foarte norocos să fotografiez acest fenomen când s-a întâmplat.”