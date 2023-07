O femeie a fost lovită de un meteorit în timp ce își bea cafeaua. Experții francezi au rămas șocați

O franțuzoaică a fost rănită după ce un meteorit de 50 de grame s-a prăbușit pe acoperișul casei sale din Schirmeck, lăsând experții nedumeriți în legătură cu această apariție rară, care nu a mai fost văzută în regiune „de zeci de ani”.

Lovită de meteorit în propria casă

Experții spațiali au rămas stupefiați după ce o femeie a fost lovită de un meteorit uriaș care s-a prăbușit pe acoperișul casei sale. Femeia a rămas cu vânătăi la coaste în urma ciudatului accident petrecut în Schirmeck, Franța.

Aceasta a declarat că roca spațială s-a izbit de acoperiș în timp ce bea o cafea cu prietenul ei pe 6 iulie.

La început, femeia a crezut că este vorba de un animal sau de un liliac, apoi, mai târziu, de o bucată de ciment, din cauza rarității localizării unui meteorit.

Ea a decis să ducă piatra la un geolog, Dr. Thierry Rebmann, care a identificat obiectul și a constatat că acesta cântărea în jur de 50g.

Ea a declarat pentru ziarul local Les Dernières Nouvelles d’Alsace:

„În secunda care a urmat, am simțit un șoc în coaste. Am crezut că este un animal, un liliac. Am crezut că era o bucată de ciment, cel pe care îl aplicăm pe țiglele de pe coamă, dar nu avea culoarea”. Dr. Rebmann a explicat că era făcută din fier și siliciu.

El a declarat pentru France Bleu Alsace:

„Să găsești un meteorit este deja neobișnuit, dar să fii în contact direct și să cadă pe tine, asta este astronomic de rar. Nu am mai văzut așa ceva de zeci de ani în această regiune”.

Meteoriții sunt diferiți de meteoriți și provin de obicei din centura de asteroizi care orbitează de la Marte la Jupiter.

Un incident similar a avut loc în SUA

La începutul acestui an, un incident similar a avut loc cu un aparent meteorit după ce acesta s-a prăbușit în casa unei femei din New Jersey, SUA, scrie The Mirror.

Departamentul de poliție din Hopewell a publicat o fotografie a unei roci spațiale alături de o podea deteriorată.

Suzy Kop, care nu era acasă în momentul prăbușirii, a declarat pentru CBS Philadelphia că a aterizat în dormitorul tatălui ei.

„Îi mulțumesc lui Dumnezeu că tatăl meu nu era aici, nu era nimeni aici, nu am fost răniți sau altceva”, a spus ea. „Am atins chestia, pentru că am crezut că este o piatră la întâmplare, nu știu, și era caldă”.

Și în februarie 2021, un meteorit s-a izbit de o alee din zona Winchcombe din Gloucestershire. Meteoritul vechi de 4,6 miliarde de ani a intrat în atmosfera planetei ca o minge de foc în flăcări, după ce a provenit din centura de asteroizi dintre Marte și Jupiter.

Dr. Luke Daly, profesor de geostiință planetară la Universitatea din Glasgow a declarat la vremea respectivă: