Un întreg oraș ucrainean a fost înghițit de ape, după distrugerea barajului de la Kahovka. Imagini incredibile

Barajul Nova Kahovka, o instalație hidroelectrică veche de zeci de ani, din epoca sovietică, care traversează puternicul râu Nipru în sudul Ucrainei, a fost rupt în cursul nopții de 6 iunie. Ruptura a trimis torenți de apă în cascadă în aval, inundând sate și orașe, determinând evacuarea a mii de persoane, înecând câmpuri și inundând terenuri agricole și mlaștini.

Pe rețelele de socializare au apărut imagini și fimări care arată efectele inundațiilor masive provocate de distrugerea barajului Kahovka, în Hersonul ocupat de Rusia.

Potrivit oficialilor ucraineni, imaginile sunt filmate în orașul Oleșki, ocupat de Rusia, în regiunea Herson, la o zi după ce barajul Kahovka a fost distrus.

Video showing the flooding and devastation in Russian-occupied Oleshky, Kherson oblast, a day after the Kakhovka Dam under Russian forces’ control was destroyed. pic.twitter.com/k6ys9rnjij

— Christopher Miller (@ChristopherJM) June 7, 2023