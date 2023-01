Un elicopter s-a prăbușit în regiunea Kiev. Imagini cu incendiul izbucnit VIDEO

Miercuri dimineață, 18 ianuarie, un elicopter s-a prăbușit în perimetrul unei grădinițe din orașul Brovarî (regiunea Kiev). La fața locului a izbucnit un incendiu, a anunțat purtătoarea de cuvânt a poliției locale. Administrația Prezidențială a confirmat informația. Potrivit Reuters, aparatul de zbor a căzut peste creșa în care se aflau mai mulți copii. Serviciile de urgență s-au deplasat la fața locului, a spus un consilier prezidențial, și se fac verificări asupra victimelor.

Un elicopter s-a prăbușit într-o clădire din orașul ucrainean Brovarî, lângă Kiev, notează agenția de presă Reuters. Serviciile de urgență intervin pentru stingerea flăcărilor și evaluarea pagubelor. Videoclipurile distribuite pe rețelele sociale arată flăcări la fața locului.

Între timp, autoritățile au transmis că cinci copii sunt răniți, după ce un elicopter s-a prăbușit și a declanșat un incendiu uriaș la o creșă din Ucraina. Poliția a confirmat că aeronava a lovit o zonă rezidențială din orașul Brovarî, regiunea Kiev, în această dimineață.

Potrivit rapoartelor locale, locuitorii au auzit o explozie uriașă înainte să izbucnească incendiul la grădiniță. În acel moment, copiii se aflau în clădire, a menționat guvernatorul Kievului. Imagini șocante arată flăcări masive care izbucnesc în zonă.

Guvernatorul regiunii Kiev, Oleksei Kuleba, a declarat că, „la momentul tragediei, copiii și personalul instituției se aflau în grădiniță. Toată lumea a fost acum evacuată”.

Deocamdată, nu se știe dacă a fost un atac din partea rușilor sau un incident. Cert este că evenimentul vine la doar câteva zile după ce o rachetă a lovit un bloc de apartamente plin de familii. Peste 40 de oameni au murit.

A helicopter is reported to have crashed in #Brovary, #Kyiv region. pic.twitter.com/xNbhJA93ok

— NEXTA (@nexta_tv) January 18, 2023