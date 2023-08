Un doctor, descoperire incredibilă referitoare la moștenirea lăsată de părinții lui. ”Trăiam o viață normală și, brusc, s-a întâmplat asta”

Un doctor a făcut o descoperire incredibilă referitoare la moștenirea pe care a primit-o de la părinții lui. Medicul a avut parte de o mare surpriză neplăcută.

Mai exact, doctorul a moștenit pământ de la părinții lui, în Connecticut, Statele Unite ale Americii. După cinci ani în care nu și-a vizitat proprietatea, medicul a decis să facă un drum până acolo și a făcut o descoperire incredibilă.

Doctorul Daniel Kenigsberg a spus că respectivul teren de 0,45 acri a rămas acoperit de copaci timp de șapte decenii, după ce părinții săi, Nathaniel și Esther, au cumpărat un acru, dar au folosit doar o jumătate din el pentru a-și construi casa.

După ce a vândut casa părinților lui în anul 2011, doctorul a plănuit să lase gol acest teren, ce valorează 350.000 de dolari, astfel încât să rămână moștenire pentru copiii și nepoții lui.

Însă, în urma vizitei după cinci ani de absență, doctorul a găsit o casă în valoare de 1,4 milioane de dolari construită pe ea.

Construirea acestei case a fost posibilă după ce un escroc a vândut terenul în numele doctorului, anul trecut. Această persoană a semnat o împuternicire către un avocat care a autorizat documente juridice în numele său și a transferat proprietatea către o firmă imobiliară.

O firmă din Connecticut numită 51 Sky Top Partners ar fi cumpărat terenul pentru 350.000 de dolari în octombrie anul trecut, fără ca medicul să știe că acesta a fost vreodată scos la vânzare. Câteva luni mai târziu, au pus o firmă de construcții să înceapă să ridice o casă cu patru dormitoare pe proprietate.

Casa de 4.000 de metri pătrați a apărut la vânzare la Coldwell Banker în martie pentru 1.475.000 de dolari. Însă, doctorul a aflat abia în luna mai a acestui an, când l-a anunțat un fost coleg de școală.

După cum reiese din ancheta ce a fost demarată, o persoană necunoscută din Africa de Sud a făcut un pașaport fals pentru Kenigsberg, cu o dată de naștere, o fotografie și o adresă incorecte. Apoi, această persoană l-a pus pe avocatul Anthony Monelli din Connecticut să execute tranzacția după ce s-a dat drept Kenigsberg și l-a desemnat drept împuternicit.

După ce avocatul său a informat 51 Sky Top că nu a cumpărat proprietatea de la proprietarul corect, construcția a fost oprită. Într-o declarație pentru The Washington Post, proprietara Gina Leto a declarat: „Noi, în calitate de cumpărător, nu am avut niciun contact cu persoana care s-a dat drept Kenigsberg”.

”Nu am avut niciun motiv să credem că era un impostor. Nu am fi plătit 350.000 de dolari pentru proprietate – și nici nu am fi investit sute de mii de dolari în plus în construcție – dacă am fi făcut-o.”, a spus femeia, conform Daily Mail.