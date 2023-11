Un director de muzeu din Ungaria a fost dat afară din cauza unei expoziții de fotografe. Ce i-au reproșat oficialii maghiari

Un set de fotografii prezentate în expoziția World Press Photo, care arată o comunitate LGBT în Filipine, a dus la demiterea directorului unui muzeu din Ungaria.

Laszlo L. Simon a fost demis din funcția pe care o avea la Muzeul Național Maghiar din Budapesta după ce ministrul culturii al țării l-a acuzat că nu a respectat legile controversate ale Ungariei care interzic afișarea conținutului LGBTQ+ minorilor.

La sfârșitul lunii octombrie, guvernul populist de dreapta al Ungariei a decis că fotografiile încalcă legea „de protecție a copilului” din 2021, după ce un legislator de extremă dreapta a depus o plângere susținând că acestea sunt „clar dăunătoare minorilor și, cred, și adulților”.

Ce se arată „fotografiile interzise”?

Fotografiile în cauză au fost realizate de fotografa Hannah Reyes Morales, poartă numele de Home for the Golden Gays și documentează un cămin comunitar pentru rezidenții LGBTQ+ din Manila, Filipine, iar povestea a fost prezentată în New York Times.

„Golden Gays este o comunitate de persoane LGBTQ+ mai în vârstă din Filipine care au trăit împreună timp de decenii, împărțind o casă, având grijă unii de alții pe măsură ce îmbătrânesc și organizând spectacole și concursuri pentru a face față cheltuielilor”, declară site-ul World Press Photo cu privire la imagini.

Reyes Morales a declarat agenției de știri AP că subiecții din fotografiile sale sunt „icoane și modele de urmat” pentru comunitatea LGBTQ+ din Filipine, adăugând că aceștia „nu sunt periculoși sau dăunători”.

„Ceea ce este dăunător este limitarea vizibilității pentru comunitatea LGBTQIA+, și dreptul lor de a exista și de a fi văzuți”, afirmă Reyes Morales.

Directorul de muzeu susține, în continuare, că a fost concediat pe nedrept

Directorul executiv al World Press Photo, Joumana El Zein Khoury, spune că este „șocată” de decizia guvernului maghiar de a-l demite pe directorul muzeului.

„Nu există nimic explicit sau ofensator în aceste imagini. Această serie de fotografii este o înregistrare gândită și sinceră a vieții unei comunități de persoane LGBTQI+ mai în vârstă din Filipine. Încurajez pe oricine să viziteze site-ul nostru pentru a vedea povestea și pentru a-și forma propriile concluzii”, declară El Zein Khoury pentru The Art Newspaper.

Simon a fost anterior membru al Fidesz, partidul politic aflat la putere în Ungaria și condus de prim-ministrul Viktor Orban. Cu toate acestea, ministrul culturii al Ungariei, Janos Csak, afirmă că Simon „nu a respectat obligațiile legale ale instituției”.

Simon nu este de acord cu această evaluare: „Iau act de decizia de cenzură, dar nu o pot accepta. În calitate de tată a patru copii și bunic, resping categoric ideea că copiii noștri ar trebui protejați de mine sau de instituția pe care o conduc”, scrie el pe Facebook.

