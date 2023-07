Budapesta, capitala de pe Dunăre pe care trebuie neapărat să o vizitezi: ce obiective turistice poți vedea

Perioada estivală ne duce inevitabil cu gândul vacanță. Iar dacă Grecia nu pare o opțiune viabilă pentru această vară, din cauza incendiilor de vegetație din insulele Rodos și Corfu, și nici România nu-ți surâde în mod deosebit, poate că n-ar fi rău să schimbi macazul și să te orientezi spre vecinii noștri maghiari, chiar dacă la ei nu găsești mare.

Ceea ce am făcut, de altfel, și eu. Profitând de un concert Rammstein la care aveam bilete încă de toamna trecută, am decis să mai rămân prin Budapesta vreo câteva zile, pentru a vizita ceea ce are de oferit orașul.

În acest sens, iată câteva obiective turistice pe care le poți vedea dacă, din întâmplare sau intenționat, te afli prin capitala Ungariei și, mai ales, câteva sfaturi pentru scăpa de eventualele piedici, cauzate de necunoscut.

Cum ajungi din România în Ungaria, la ce trebuie să fii atent: plusuri și minusuri

Pentru a ajunge din România în Ungaria ai trei variante: fie alegi o cursă aeriană, fie mergi cu mașina personală. Într-o ultimă instanță, poți alege o călătorie cu trenul, operată de CFR sau de MAV (varianta maghiară a CFR-ului).

Pentru mine, ultima variantă a părut, cel puțin inițial, cea mai bună alegere, de vreme ce nu voiam să întâmpin problemele clasice legate de curse aeriene întârziate (sau chiar anulate) și nici să ajung deja obosită în capitala Ungariei, din cauza lungului drum cu mașina.

Așadar, am plecat cu MAV din Miercurea Ciuc, în jurul orei 21:00, sperând ca a doua zi, prin jurul orei 9:00, să poposesc în cea mai mare gară din Budapesta, Keleti.

Cum socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg, același drum s-a lungit cu încă vreo două ore, de vreme ce controlul de frontieră se întâmplă de ambele părți ale graniței.

Unde mai pui că trenurile operate de compania maghiară de stat par desprinse dintr-un univers paralel în care CFR-ul de acum 10-15 ani era cea mai bună variantă pe care o puteai alege. Această experiență m-a ajutat destul de mult să-i privesc pe omologii români, într-ale căilor ferate, cu ceva mai multă empatie și, de ce nu, simpatie. Aerul condiționat din trenul internațional Brașov-Keleti lipsește cu desăvârșire, singura excepție făcând-o vagonul restaurant.

Mai mult, ai mare grijă ca, înainte de plecarea din România, dacă ai rezervat o cazare prin Booking sau oricare alt serviciu similar, să verifici dacă nu cumva cazarea este „țeapă”. În cazul în care respectiva cazare este nouăpe serviciu, pare prea faină pentru a fi adevărată sau nu are recenzii, ai șanse reale să-ți petreci jumătate de zi (dacă nu chiar mai mult) încercând să-ți cauți altă cazare și, mai mult, să-ți recuperezi banii deja trași din contul tău, în contul țeparilor, via Booking.

Ce ar trebui să vizitezi, dacă mergi în Budapesta

În primul rând, ai face bine să nu ratezi Budapesta, dacă ai planuri de vacanță, mai ales dacă ești român. Nu, recomandarea nu are legătură cu veșnicul conflict dintre români, maghiari și cine a ajuns primul în Ardeal, ci se referă la faptul că Ungaria este țara noastră vecină, drept pentru care ajungem destul de ușor aici (dacă ne alegem căile potrivite de transport, evident).

Bastionul Pescarilor

Indiferent dacă ești cazat în Buda sau în Pesta (cele două jumătăți ale Budapestei, despărțite de Dunăre), nu trebuie să ratezi Bastionul Pescarilor, o construcție absolut impresionantă aflată în Buda.

Ca să ajungi acolo, tot ce trebuie să faci este să treci unul dintre podurile de peste Dunăre. Ai la dispoziție curse regulate cu autobuzul sau tramvaiul, poți merge pe jos sau, dacă preferi rapiditate dar ești genul eco, poți închiria una dintre bicicletele puse la dispoziție de aplicația Bubi, pe care le găsești absolut peste tot în oraș.

La baza dealului, spre Bastionul Pescarilor, vei putea urca cu liftul, pe jos (dacă te țin picioarele) sau cu un trenuleț turistic care te va duce în cele mai importante puncte turistice din Buda.

Biserica lui Mátyás

Imediat lângă Bastionul Pescarilor vei da peste una dintre cele mai frumoase biserici, după cum poți vedea în fotografia de mai jos.

Castelul Buda

Urmând traseul turistic, ajungi la Castelul Buda, transformat acum parțial în muzeu. În cazul în care ești curios, află că în imediata apropiere a acestuia găsești presupusa locuință a controversatului premier maghiar, Viktor Orbán, dar și pe cea a președintei Ungariei, Katalin Novák.

Tot aici îți vei putea potoli setea la una dintre terasele improvizate în curtea castelului. Ce-i drept, băuturile costă un pic mai mult, dar o bere la suprapreț, băută într-un cadru select, n-a omorât pe nimeni la buzunar.

Promenada Dunării și pantofii ce amintesc de evreii uciși de naziști

După ce ai văzut toate astea, te poți întoarce în Pesta pe unde ai venit, pentru a savura priveliștea de pe promenada Dunării. Aici vei observa atât localnici, cât și turiști, așezați pe jos, de-a lungul Dunării, încercând să se relaxeze și bucurându-se de imaginea unei Dunări de care, în mod admirabil, vecinii noștri maghiari chiar au grijă.

Totuși, unul dintre sectoare s-ar putea să-ți dea sentimentul opus relaxării, și anume acești pantofi ce servesc ca aducere aminte a atrocităților comise de naziști, în Ungaria, împotriva evreilor, în cel de-al Doilea Război Mondial.

Băile Széchenyi

Iar dacă ai nimerit în Budapeste pe timp de vară, iar căldura devine de nesuportat, poți merge la băile Széchenyi, cel mai cunoscut loc de acest fel din capitala Ungariei. Nu te teme, prețurile sunt mai mult decât decente, iar atmosfera într-adevăr una estivală.

Piața Eroilor

Piața Eroilor este, în egală măsură, un loc pe care nu ar trebui să îl ratezi. Îl găsești absolut imediat, la un click distanță pe Google Maps.

Insula Margit

A treia zi de vacanță în Budapesta poate fi „umplută” cu o vizită pe Insula Margit. Întocmai ca în cazurile precedente, accesul se face ușor, pe pod, cu bicicleta (de preferat).

Aici, pe Insula Margit, ai șanse să găsești absolut tot ceea ce vrei: un parc verde și îngrijit, o grădină zoologică, un pic de istorie scoasă la iveală de ruine, o piscină (da, alta), fântâni arteziene muzicale, dar și câteva terase perfecte pentru a te răcori.

Parlamentul

În mod clar, clădirea Parlamentului reprezintă „perla coroanei” Ungariei, impresionanta construcție fiind luminată, pe timp de noapte, astfel încât orice turist să-și poată face fotografiile cu care să se laude la cei de-acasă.

Ca sfat suplimentar, dincolo de istorie, turism și cum să te descurci, ai mare grijă să schimbi lei cash în forint cash încă de acasă, pentru situațiile de urgență. În rest, poți folosi cu încredere un card Revolut, de vreme ce conversia în cadrul aplicației se face cu un singur click, la un curs valutar mai mult decât corect pentru buzunarul tău.