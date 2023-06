Un cuplu de „călători în timp” arată imagini din anul 2027 și susțin că sunt „singurii supraviețuitori” VIDEO

Doi „călători în timp” care pretind că vin din 2027 au împărtășit videoclipuri care, potrivit lor, demonstrează că sunt singuri în viitor.

Javier și Maria au postat pe rețelele de socializare, susținând că sunt blocați singuri în 2027, având doar unul pe celălalt ca unică companie și „niciun semn de viață umană”.

Niciunul dintre cei doi autoproclamați călători în timp nu-și arată vreodată fața în clipurile aparent de peste patru ani.

Maria, care pretinde că este om de știință și care folosește numele de utilizator TikTok @socmia, spune în biografia sa: „Timpul este o iluzie. Singură pe lume cu @unicosobreviviente”.

Într-un clip, Maria a spus: „Bună, eu sunt Maria. Fac parte din același proiect cu Javier (pe care îl cunoașteți ca unicosobreviviente), scrie TheMirror.

Apar aici pentru că încă procesez tot ceea ce am trăit și încerc să găsesc o soluție. Mai am încă multe de înțeles, dar am decis să schimb situația actuală.”